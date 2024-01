De kom flyvende fra start, men siden er der kommet grus i maskineriet.

Og nu lander smykkefirmaet IX Studios et regnskab for 2023, der langt fra lever op til forventningerne på trods af en stor kapitalindsprøjtning i løbet af året.

Det skriver Finans.

Smykkefirmaet er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule' og producerer enkle, håndlavede smykker i guld og sølv.

I programmet købte iværksætter Christian Arnstedt 10 procent af virksomheden for 400.000 kroner.

Umiddelbart efter deltagelsen i 'Løvens Hule' løb stifter Louise Mygind Andersen ind i problemer.

Brandet gik dengang under navnet Frederik IX Studios, hvilket var inspireret af kong Frederik 9. – dronning Margrethes far, og det samme var brandets hjemmeside og markedsføring.

Men Kongehuset meddelte, at brandet ikke havde tilladelse til at bruge navnet, og ændringen endte med at koste smykkefirmaet mindst en million kroner.

På trods af en kapitalindsprøjtning i løbet af året på 10 millioner kroner, har IX Studios tabt i alt 2,1 millioner kroner efter skat i 2022/2023.

Det er første gang, at virksomheden taber millioner på bundlinjen.

Selv skriver selskabet, at underskuddet skyldes, at der er investeret »væsentlige beløb i markedsføring«, og at man forventer at opnå et positivt resultat inden for få år.

Stifter Louise Mygind Andersen uddyber i en mail til Finans, at markedet for »overkommelige luksussmykker har haft svære kår de seneste par år med stigende renter, pandemi og øget politisk uro«.

»IX Studios har efter coronapandemien og genåbningen af verden satset på åbning af nye eksportmarkeder i Europa, men det har været svært, da mange forhandlere har haft store lagre og vigende salg, hvilket uanset interessen i produkterne gør kunderne forsigtige med nye indkøb,« lyder hendes forklaring.

IX Studios oplyser ikke sin omsætning i det nye regnskab.