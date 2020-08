En ny undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation blandt 5.838 ledere fordelt over hele landet viser, at 88 procent af de adspurgte ledere mener, at den moderigtige mavebluse er et no-go på arbejdspladsen, skriver Berlingske.

Men Mia Wagner, der er kendt for DR-programmet 'Løvens hule', og som er koncerndirektør i virksomheden Freeway, deler på ingen måde den holdning.

B.T. har tidligere fredag interviewet erhvervsmændene Asger Aamund og Jesper Buch om samme undersøgelse. Her ville førstnævnte ikke ansatte en kvinde til et job med ekstern kontakt, hvis hun mødte op til jobsamtalen iført mavebluse.

Men det er Mia Wagner uenig i.

Typisk eksempel på en såkaldt crop top. (Foto: Iris) Foto: Wavebreakmedia ltd Vis mere Typisk eksempel på en såkaldt crop top. (Foto: Iris) Foto: Wavebreakmedia ltd

»Jeg ville ikke afvise et menneske alene på, hvilken påklædning den pågældende havde på. Når jeg som professionel møder et nyt menneske, som gør sig forhåbning om at komme ud på arbejdsmarkedet, og hun møder ind til en jobsamtale iført mavebluse, så vil jeg sætte mig ned og spørge, om det skal stå i vejen for en karriere eller en god relation til en samarbejdspartner,« siger hun og fortsætter.

»Hun kan vise sig at være et kæmpe talent, og så kan man nok overtale hende til at tage noget andet på, hvis der skulle blive brug for det.«

Hun kan dog godt se, hvad Asger Aamund og Jesper Buch mener, når de synes, at det i nogle situationer kan være upassende.

»Jeg forstår godt, hvad de mener. Man skal ikke i sin fremtoning belaste virksomheden. Som ansat må man også identificere sig med den virksomhed, man arbejder for. I mit tidligere erhverv, som advokat, skulle jeg også tænke på, at alt, jeg gør, kan påvirke min klients sag. Det vigtigste for mig er dog holdning. Hvordan man går ind til tingene, når man repræsenterer sin virksomhed, og ikke så meget, hvad man har på.«

Hvad synes du om, at kvinder bære en mavebluse på deres arbejdsplads?

»Jeg tror på, at diversitet og innovation følges ad, og nogle har bare et større behov for at udtrykke sig gennem tøj end andre. Men jeg er i en virksomhed, hvor der skal være plads til forskellighed, og det er en del af vores virksomheds identitet,« siger Mia Wagner.

Freeway er helt eller delvist ejer af Dating.dk, Plusbog.dk, Lejebolig.dk, Student Media med flere.