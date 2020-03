»Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det, fordi klokken er lidt over 23, og der er sket det, at jeg er blevet ringet op af Styrrelsen for patientsikkerhed, som har bedt mig om at gå i karantæne i de næste fjorten dage.«

Sådan lyder det fra en bevæget Mia Wagner, der fredag aften fortæller på sin historie på Instagram, at de næste 14 dage for hende kommer til at foregå i et sommerhus.

»Det er jeg faktisk lidt ked af, for jeg har to døtre, to søde piger, som er meget kede af at skulle undvære deres mor.«



Det er tydeligt at se, at Mia Wagner, som man ellers kender som en del af det noget hårde løvehold, er berørt af situationen.

Flere gange tager hun dybe indåndinger før hun fortsætter med at fortælle.

B.T. fanger Mia Wagner over telefon fredag aften, netop som hun er ved at pakke sin bil og køre afsted mod det sommerhus, hvor hun skal være i karantæne de næste 14 dage.

At hun er beordret i karantæne af Styrelsen for patientsikkerhed skyldes, at hun fredag formiddag deltog i et møde.

Til mødet var der en person fra et andet firma, som senere på dagen blev testet positiv for coronavirus.

Den smittede kollega kontaktede i løbet af fredagen de personer, der deltog i mødet og satte dem ind i situationen.

Derfor var Mia Wagner forberedt på, at det kunne betyde, at hun også skulle i karantæne.

»Puha. Jeg er jo bare ret fattet. For mig gælder det om at holde hovedet koldt, men det er meget tungt at tage afsted fra mine døtre, for de er rigtig kede af det.«

Hvordan forklarer man sine børn, at man ikke kan se dem i 14 dage, fordi man skal i corona-karantæne?

»Mine børn er 13 og 14 år gamle, så det er jo bare at sige det, som det er, og forklare, at der ikke er risko for, at der sker mig eller dem noget. Det, der er svært at snakke om er, at vi skal være væk fra hinanden i 14 dage,« forklarer Mia Wagner.

Børnene lades heldigvis ikke helt alene i 14 dage, da Mia Wagners forældre bor i den anden halvdel af det hus, Mia Wagner selv bor i. Derfor tager de sig nu af Mia Wagners døtre.

Men en af Mia Wagners største bekymringer, siden hun fik opkaldet fra sin smittede kollega, har været, at hun skulle passe på ikke at smitte sine forældre.

»De er jo ældre, så jeg vil jo virkelig ikke udsætte dem for smitte, men fra det øjeblik jeg fandt ud af, at det kunne være en risiko, så har jeg holdt mig fra dem,« siger hun.

Mia Wagner har pakket en ordentlig bunke bøger, for at holde sig selv beskæftiget - og så skal hun heldigvis ikke være helt alene under sin karantæne.

En anden af hendes kolleger har fredag aften fået samme besked fra Styrelsen for patientsikkerhed, og derfor har de to slået sig sammen om at få det bedste ud af situationen i sommerhuset de næste 14 dage.