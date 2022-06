Lyt til artiklen

Hun blæste løverne bagover med begejstring, da hun præsenterede sit koncept Party In A Box, der tilbyder pynt og andet tilbehør til festlige lejligheder, og siden har iværksætteren Trine Hansen haft travlt. Så travlt, at hun nu må sætte bremsen i og sige stop.

Men det kan folk omkring hende have svært ved at forstå.

»Efter mit afsnit blev vist i ‘Løvens Hule’ i 2020, har jeg kørt med fuld knald på. Mange har set mig som en superwoman, og jeg er også blevet spurgt, hvordan jeg kunne køre på så længe. Men den energi slipper op på et tidspunkt, og det var nu, den slap op for mig,« fortæller Trine Hansen.

Det er dog ikke alle, der helt forstår det nej.

Inden for få dage har Trine Hansen to gange oplevet, at andre pressede på, når hun forsøgte at sige fra.

»Første gang ringede en sælger til mig på min fridag, og han blev fornærmet og lagde på, da jeg sagde, jeg ikke ville tale på min fridag. Det kunne han ikke forstå,« fortæller Trine Hansen.

»Anden gang havde jeg en aftale om at deltage i en podcast, og da jeg ærligt skrev, jeg ikke var i stand til det lige nu, blev jeg mødt af en ‘nu havde vi regnet med du kom, er der ikke en chance for, du kan komme alligevel’-respons«

Og den reaktion ærgrer Trine Hansen.

»Jeg blev i tvivl, om det overhovedet var okay, jeg sagde fra, og jeg fik mega dårlig samvittighed, og tænkte tanker som; ‘Du har knoklet på tre år, der er andre, der gør det i 15 år. Hvorfor kan du ikke mere?’ Jeg følte mig som en fiasko, men jeg kunne bare ikke,« fortæller Trine Hansen, der siden delte sin oplevelse på LinkedIn.

Hun er tydeligvis ikke den eneste, der har oplevet, at et nej ikke bliver respekteret. Opslaget har fået over 5.000 likes, 185 kommentarer og 17 delinger. Og det er kommet bag på iværksætteren.

»Jeg havde slet ikke forventet, det ville få så meget opmærksomhed. Men det er nok, fordi der er noget om snakken,« siger hun.

Trine Hansen har i den seneste tid oplevet svimmelhed, piben før ørerne og træthed.

»Det var de helt klassiske stresstegn. Jeg har haft forældre, som har haft stress, jeg ved, hvordan det ser ud. Som lille så jeg min ene forælder blive hentet af en ambulance på grund af stress. Det står klart på min nethinde, og der skal jeg ikke hen.«

Hun har oplevet, at forventninger om den evigt sprudlende og glade Trine Hansen som frontfigur har været et pres at leve op til.

»Folk genkender mig og bruger tid på at fortælle mig, de synes, jeg er sej og gør det godt. Jeg synes, det er så sødt, folk kommer over til mig, men det kan også være hårdt, når man går privat i joggingtøj og ligner pis. Jeg vil for alt i verden gerne leve op til at være hende den seje, der fik løverne overbevist og havde styr på tingene.«

Trine Hansen priser sig lykkelig for, hun står i en situation, hvor hun faktisk kan trække sig tilbage, når hun kan mærke, hun har brug for det.

»Jeg er så privilegeret. at jeg har et hold, der kan tage læsset for mig i en periode. Men jeg håber, folk vil tænke lidt mere over, at der er en grund til, at man siger nej,« siger hun.