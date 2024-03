Der bliver indsat metrobusser på strækningerne, men der vil ikke være plads til alle, oplyser Metroselskabet.

Natten til lørdag lukker metrolinjerne M3 og M4 i København indtil 26. februar.

Metroselskabet opfordrer de rejsende til at anvende andre transportformer som cykel, bus, tog eller metrolinjerne M1 og M2, der stadig vil køre som normalt.

Der vil også blive indsat metrobusser på de mest centrale strækninger som erstatning.

- Man skal dog forvente meget længere rejsetid med metrobusserne end med metroen, og der vil ikke være plads til alle, oplyser Metroselskabet i en mail.

Ifølge Metroselskabet har M3 og M4 tilsammen omkring en million passagerer om ugen.

Lukningen af de to linjer skyldes, at der skal laves testkørsler på M4-strækningen, der er i gang med at blive udvidet.

- Da M3 og M4 har ét fælles styresystem og deler infrastruktur på en del af strækningen mellem Østerport og København H, er det desværre nødvendigt at lukke linjerne helt under testkørslerne, skriver Metroselskabet.

De nye stop på M4-strækningen vil ligge i Københavns Sydhavn og i Valby. I alt udvider linjen med fem nye stationer, der efter planen skal åbne til sommer.

Udvidelsen består af stationerne Haveholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.

M3 og M4 er metrosystemets nyeste linjer. Førstnævnte åbnede i 2019, mens M4 kom til året efter.

Der er desuden planer om at udvide metronettet yderligere med linjen M5, der skal åbne i 2035.

Med den vil der komme metrostationer på Refshaleøen og Lynetteholm.

Hovedstadens beboere og besøgende er ellers glade for transportmidlet, der hurtigt kan bringe en rundt i byen.

I 2023 slog Københavns metro passagerrekord.

Hele 120 millioner passagerer lod sig transportere rundt med metroen.

- Vi er glade for, at så mange vælger at bruge metroen til deres daglige rejse rundt i hovedstaden. Men vi er også sikre på, at antallet af passagerer kan blive endnu større, sagde direktør Rebekka Nymark i den forbindelse.

/ritzau/