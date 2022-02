Forhandlingerne har varet i ti måneder, men nu er der endelig kommet et resultat.

Lægesekretærerne i landets 3.400 praksisser har fået en ny overenskomst – og en lønstigning med tilbagevirkende kraft.

»Vi har stået stejlt på, at vi vil have lønrammen op,« siger Christoffer Marckmann, faglig sekretær i HK Privat, der har forhandlet sig frem til den nye aftale med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening:

»Når vi læser de årlige lønstatistikker, kan vi se, at lægesekretærerne sakkede bagud. Derfor har vi haft en formodning om, at de ikke har kunne forhandle sig til særlig meget oveni det, vi forhandler, sådan som man gør andre steder på det private arbejdsmarked. Og vil lægerne ikke betale ved de lokale forhandlinger, må vi sørge for, at de betaler ved de centrale.«

Den nye overenskomst betyder, at lægesekretærernes løn vil være steget med 6,65 procent pr. 1. juni 2023, når den er slået igennem på pension og ferietillæg.

I praksis betyder det, at lønnen stiger med:

2 procent i 2021,

2,5 procent i 2022,

1,39 procent i 2023.

Og ikke nok med det. Med den første lønstigning vil der også blive udbetalt lønstigninger med tilbagevirkende kraft tilbage fra 1. oktober 2021, lyder det i en pressemeddelelse fra HK Privat.

Overenskomsten skal til urstemning blandt HK Privats medlemmer fra 3.-16. marts.