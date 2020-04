»Ansøgningen er færdigbehandlet, og I er blevet godkendt til lønkompensation.«

Det var meldingen, som Tom Pedersen modtag, da han for ti dage siden ringede til Erhversstyrelsen for at høre, om han snart fik svar på sin ansøgning til regeringens yderst omtalte hjælpepakke.

En hjælpepakke, der skal sikre erhvervslivets overlevelse under coronakrisen, og som Tom Pedersen søgte samme dag, regeringen gjorde det muligt for snart en måned siden.

Han er stifter af non-profit-organsationen 'Talentspejderne', som hjælper udsatte børn og unge i 12 til 15-års-alderen, der ikke er uddannelsesparate, og som derfor risikerer at blive tabt på gulvet i uddannelsessystemet.

Tom Pedersen frygter, at hans non-profit organisation, der hjælper udsatte børn og unge, går neden om og hjem. Foto: Privat Vis mere Tom Pedersen frygter, at hans non-profit organisation, der hjælper udsatte børn og unge, går neden om og hjem. Foto: Privat

På trods af meldingen fra Erhvervsstyrelsen over telefonen den 12. april har organisationen endnu ikke modtaget en eneste krone i lønkompensation for dens i alt fem faste medarbejdere landet over.

De er derfor nu i risiko for at måtte dreje nøglen om.

»Det er frustrerende, at vi tilsyneladende er blevet godkendt og er berettiget til det her fantastiske tilskud, men at vi alligevel risikerer at måtte lukke,« siger Tom Pedersen, som har forsøgt at rykke for pengene gentagende gange.

»Men det eneste, vi får at vide, er, at vi skal væbne os med tålmodighed, hvilket er svært, når kassen så småt er ved at være helt tom.«

Talentspejderne blev stiftet tilbage i 2010 og har derfor 10-års jubilæum til december - hvis de altså overlever. Tom Pedersen frygter, at en masse sårbare børn og unge vil falde ud af uddannelsessystemet, fordi der ikke vil være nogen til at gribe dem.

»80 procent af vores unge bliver erklæret uddannelsesparate, så vi har fantastiske resultater, og jeg frygter derfor, at der er stor risiko for, at de bliver tabt på gulvet, hvis vi ikke længere kan hjælpe dem,« siger han og fortsætter:

»Det er fantastisk, at vi har den her mulighed i Danmark, men jeg må indrømme, at det virkelig er frustrerende, at det ikke kan gå hurtigere med udbetalingen, fordi vores kasse er altså ved at være tom. Det ser meget sort ud.«

Det tyder ikke på, at det er enestående, at Tom Pedersen og Talenspejderne må vente væbne sig med en god portion tålmodighed, når det kommer til udbetalingen af lønkompensation fra staten.

Fakta om lønkompensation Lønkompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Alle virksomheder, der har søgt og lever op til kravene for lønkompensation, får del i støtten fra staten. I ordningen gives der følgende kompensation til virksomhederne: Funktionærer: 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Ikke-funktionærer: 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation. Kilde: Erhversministeriet

I hvert fald viser en analyse fra SMVdanmark, der repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder, at virksomheder i gennemsnit skal vente 13 dage på udbetaling, men at nogle må vente helt op mod 27 dage.

B.T. var onsdag i kontakt med erhvervsminister Simon Kollerup (S), som i et skriftligt svar udtalte, at han godt kan forstå, hvis mange med egen virksomhed 'går rundt med ondt i maven'.

'Jeg ville ønske, at virksomhederne fik pengene i det øjeblik, de søgte om det, men vi har fået over 73.000 ansøgninger til hjælpepakkerne, og det tager altså lidt tid. Flere tusinde virksomheder har allerede fået deres penge, og vi arbejder benhårdt på, at resten får dem så hurtigt som muligt,' lød svaret fra ministeren.

Ifølge Simon Kollerup er der på nuværende tidspunkt udbetalt lønkompensation til 13.000 virksomheder, hvilket svarer til under 18 procent.