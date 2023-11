Tønder Kommune ligger højt på listen over kommunale millionlønninger, men det ser borgmester Jørgen Popp Petersen (SP) intet problem i.

»Det er intet problem. Vi har fået en redegørelse og haft en dialog i økonomiudvalget, men der er intet odiøst i det. Når man får lidt mere viden om det, så er der en naturlig forklaring på det,« siger han til JydskeVestkysten..

I Tønder Kommune er der 18 medarbejdere, der tjener over en millioner kroner årligt før skat inklusiv pension.

Det tal sætter den sønderjyske kommune et stykke over andre kommuner, når man sammenligner med både indbyggere og større kommuner.

Det skyldes ifølge borgmesteren, at kommunen er effektiv og ikke mindst en stor organisation.

Det er ikke kun i Tønder Kommune, at kommunalt ansatte er blevet godt betalt for deres arbejde.

Tidligere på måneden viste en gennemgang over lønninger i ni østjyske kommuner, som TV 2 Østjylland havde lavet, at i hvert fald 188 personer fik en årsløn på den gode side af en million.

»Det er ikke længere kun kommunaldirektøren og fagdirektører, der får de høje lønninger. Det er nærmest en kommunal adel, hvor mange klapper hinanden på skulderen. Der er alt for mange papirnussere og djøf'ere, der får for meget i løn,« udtalte beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, i den forbindelse.