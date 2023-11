Kommunalt ansat og en årsløn på over en million kroner går normalt ikke hånd i hånd, men det er ikke desto mindre, hvad en lang række kommunalt ansatte i flere østjyske kommuner tjener.

Det viser en gennemgang, TV 2 Østjylland har lavet over lønningerne i de østjyske kommuner. Den viser, at i de ni kommuner, som man har undersøgt, er der i hvert fald 188 personer, som får en årsløn på den gode side af en million.

Og det forarger på Christiansborg.

»Det er ikke længere kun kommunaldirektøren og fagdirektører, der får de høje lønninger. Det er nærmest en kommunal adel, hvor mange klapper hinanden på skulderen. Der er alt for mange papirnussere og djøf'ere, der får for meget i løn,« siger beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, til lokalmediet.

Folketingsmedlemmer, og dermed også Nick Zimmermann, får på den gode side af 800.000 kroner i årsløn.

Han efterspørger, at der kommer fokus på hele området, hvor også folketingsmedlemmernes løn skal ses efter i sømmene.

Han foreslår konkret, at der skal være et loft over, hvor mange kommunalt ansatte, der må få en løn på over én million kroner.

Borgmesteren i Randers, Torben Hansen, erklærer sig overfor lokalmediet enig i, at det kan virke voldsomt, at 28 ud af 9000 ansatte i kommunen får over en million kroner i løn om året.

Man frygter dog, at man ikke kan tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, hvis man ikke kan tilbyde en attraktiv pakke, lyder det.