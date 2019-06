Lars Løkke Rasmussen ikke skal regne med hjælp fra tvivlerne i dag, når danskerne skal stemme.

Det viser en ny måling fra YouGov, som specifikt har spurgt tvivlerne, som udgør 8,2 procent af vælgerskaren, hvilken blok de hælder til.

Og den viser, at tvivlerne fordeler sig ligeligt mellem blokkene. Svarene har YouGov fået, før Løkke i går meldte ud, at han nu har som førsteprioritet at danne regering hen over midten.

Ifølge målingen hælder 27,5 procent af tvivlerne til rød blok, 28,5 procent til blå blok, mens 43,9 procent af tvivlerne er helt uafklarede og derfor har svaret 'ved ikke'.

»Det ser umiddelbart ud til, at der ikke er nogen hjælp at hente hos tvivlerne for Lars Løkke Rasmussen. Også selv om der stadig er en del, der er uafklarede, men det må formodes, at en del af dem bliver hjemme på sofaen på valgdagen, og derfor kommer det ikke til at rykke noget,« siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

Den nye tvivler-måling understreger det billede, der har kendetegnet valgkampen: at tvivlerne ikke rykker sig markant mellem blokkene.

Billedet har nemlig været det samme i de tidligere målinger.

Dermed er Lars Løkke Rasmussens eneste livline ifølge Erik Holstein røget:

»Chancen, for at Lars Løkke Rasmussen får et flertal, er ikke til stede. Billedet har været tydeligt i månedsvis, og selv hvis man medregner Stram Kurs og Nye Borgerliges mandater, så får han ikke flertal. Ikke én måling har peget på blåt flertal,« siger Erik Holstein.

Gårsdagens meningsmåling fra YouGov viste da også et solidt forspring til rød blok: nemlig 95 mandater til Mette Frederiksen og hendes støttepartier mod 80 mandater til blå blok.

Erik Holstein tilføjer, at slaget kommer til at stå internt i blokkene, hvor der kan være forskydninger.

»SF har eksempelvis svinget mellem 5,5 og 8,5 procent. Der kan ligge store overraskelser internt i blokkene,« siger han.

Både Nye Borgerlige og Stram Kurs ser ifølge YouGovs seneste måling ud til at komme i Folketinget. Valgets store taber ser i alle meningsmålinger ud til at blive Dansk Folkeparti.

I 2015 så man dog, at Dansk Folkeparti stod lavere i meningsmålingerne end det, som partiet fik ved selve valget.

Erik Holstein mener også, at der kan være en ekstra usikkerhed i forhold til Stram Kurs og Nye Borgerlige.

»På den ene side kan de være undervurderede, fordi vælgerne synes, det er pinligt at tilkendegive. På den anden side kan der være mange af specielt Stram Kurs' sympatisører, som ikke møder op og stemmer på valgdagen,« siger Erik Holstein.