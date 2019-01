Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forstår godt danskernes utilfredshed med, at de i høj grad bliver behandlet af udenlandske læger, som ikke taler godt nok dansk til, at han eller hun kan gøre sig fuldt forståelig.

»Det er ikke et nyt problem. Og det er naturligvis helt centralt, at man som patient kan kommunikere med sin læge,« siger statsministeren til B.T.

Han minder dog om, at man for år tilbage netop aktivt begyndte at rekruttere læger fra udlandet med åbne øjne.

»Hvis ikke vi i dag havde udenlandske læger på vores sygehuse og hospitaler, så havde vi i stedet haft et meget større problem. Det synes jeg er vigtigt at huske,« siger Lars Løkke Rasmussen, der henviser til, at Danmark så havde oplevet stor lægemangel.

Lars Løkke Rasmussen besøger B.T. til et Facebook-arrangement. Han møder blandt andre Michael Dyrby og Sanne Fahnøe. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lars Løkke Rasmussen besøger B.T. til et Facebook-arrangement. Han møder blandt andre Michael Dyrby og Sanne Fahnøe. Foto: Nils Meilvang

»I virkelighedens verden, som jeg er nødt til at leve i, der mangler vi lægeligt personale. Derfor er en del af løsningen at rekruttere arbejdskraft udefra. Sådan er det,« siger han og fortsætter:

»Men når vi har udenlandske læger, så er det vigtigt, at man sætter barrieren for de sproglige kompetencer højt nok til, at man minimerer problemerne. Desuden skal vi sikre, at der tilbydes sprogkurser til de læger og det lægelige personale, som allerede er der,« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Derudover så er det jo også vigtigt, at man ude lokalt forsøger at organisere sig bedst muligt. Hvis nu man har en meget dygtig kirurg, der ikke lige er så god til dansk, så er det vigtigt at organisere sig sådan, at det måske er ham, der laver operationen, men en anden, der tager kontakten til patienten bagefter,« siger han.

Men når alt det er sagt, så vil statsministeren gerne gøre en indsats for at sikre, at en større del af lægerne i provinsen er danske og taler dansk.

Hospitalstjek i B.T I den kommende tid sætter B.T. fokus på det danske sundhedssystem. Har du haft en særlig positiv eller negativ oplevelse på de danske sygehuse, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk.

»En del af den langsigtede løsning er at uddanne flere læger,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Jeg har tre børn med en læge. Hvis du nu skulle lokke hende til Jylland og arbejde, hvad skulle du så gøre?

»Jeg tror, at det er vigtigt med et stærkt og attraktivt fagligt miljø,« siger statsministeren og henviser til Sundhedsreformens nye plan for de såkaldte sundhedshuse, som efter planen kan rumme praktiserende læger, sosuassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter med flere.

»Det fylder rigtigt meget i vores udspil at skabe spændende faglige miljøer med mange faggrupper under samme tag, som kan lokke lægerne til.

Vores tre børn er jo det, der fylder mest for os. Jeg talte tidligere med Dansk Folkepartis Liselott Blixt, som blandt andet luftede tanken om, at kommunen stillede bolig og børnepasning til rådighed i større omfang. Var det en vej at gå?

»Der er mange folk, der har travlt i deres arbejde. Ikke bare læger. Det er jeg faktisk meget åben over for at kigge på generelt. Derfor har vi også lavet boligjobordningen,« siger Lars Løkkke Rasmussen og fortsætter:

»Men jeg må også sige, at der skal være lighed for loven. Så lægerne skal ikke regne med, at der bliver gratis børnepasning til dem, hvor andre selv skal betale,« siger statsministeren.

Sundhedsministeren vil fredag fremlægge en række andre forslag, som også skal gøre en forskel for danske patienter.

Herunder nogle initiativer, der skal sikre, at svenskere og nordmænd, der uddannes som læger i Danmark, i højere grad vælger at praktisere i Danmark frem for at vende hjem til vores nabolande.

Lars Løkke Rasmussen besøgte torsdag B.T. for at svare på læsernes spørgsmål om regeringens Sundhedsreform. Du kan se interviewet her: