Statsminister Lars Løkke Rasmussen er ligesom mange andre trist over nyheden om, at den populære danske digter Benny Andersen er død.

»Se hvilken morgenstund, tænkte jeg, da jeg kiggede ud over Aarhus Bugt her til morgen. Smukt. Så hørte jeg, at Benny Andersen er død. Trist. Livet er ikke det værste, man har. Og han levede et langt og rigt og gav os andre så meget. Æret være Benny Andersens minde,« skriver Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Benny Andersen blev 88 år gammel. Hans hustru, Elisabeth Elmer, fortæller til B.T., at hun holdt sin elskede i hånden til det sidste. Han afgik ved døden i deres hjem i Sorgen fri omkring klokken 13:15 torsdag.

Flere nuværende og tidligere politikere, herunder Uffe Elbæk, Brian Mikkelsen, Merete Risager, Nicolai Wammen, Pia Olsen Dyhr og Nikolaj Villumsen, har også udtrykt deres sorg på de sociale medier.

Den mest poetiske, menneskevarme og pæredanske stemme er her ikke mere. Men hans tekster, sange og hverdags-visdom vil leve videre. Hvis der var nogen som evnede at fremkalde de bedste sider ved det at bo og leve i Danmark var det Benny Andersen. #dkpol https://t.co/poQdeIXTPp — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) August 17, 2018

Ære være dit minde. Den utrolige dygtige, finurlige og multikunstner Benny Andersen er gået bort. Derfor synes jeg denne fredag skal nydes med denne smukke vise i respekt for alt det du har givet. Hvis i fred #dkpol #dkmedier https://t.co/UnVo3DQ2Ug — Brian Mikkelsen (@BrianAMikkelsen) August 17, 2018

Benny Andersen var, udover at være digter, også forfatter og pianist. Han var kendt for udgivelser som albummet 'Svantes viser' og børnebogen 'Snøvsen'.

Hans forfatterskab huskes blandt andet for hans kærlighed til ord, sans for humor og et kritisk syn på danskheden.

Danskernes digter er død. Benny Andersen formåede som ingen anden at beskrive det store i det små. Samtidig fangede han underfundigt og kærligt den danske folkesjæl. Med humor og bid. Benny Andersen gjorde os lidt klogere på os selv, på Danmark og på verden. Tak Benny ! #dkpol — Nicolai Wammen (@NWammen) August 17, 2018

Startede sommergruppemødet m digtoplæsning af @MargreteAuken Hun læste Benny Andersens “den indre bowlerhat” og så sang vi alle “Se hvilken morgenstund” Tak til Benny for alle de fine digte! Æret være dit minde — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) August 17, 2018

Livet er en morgengave - tak for alle de gaver, du har givet os over årene. Hvil i fred Benny. — Ida Auken (@IdaAuken) August 17, 2018

Farvel til vores store poet der lærte os at livet og lykken ikke er det værste vi har https://t.co/JJko0sgiU5 — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) August 17, 2018

“Se, hvilken morgenstund! Solen er rød og rund. Nina er gået i bad. Jeg' spiser ostemad.”



En verdensborger er gået bort. Hvil i fred Benny Andersen #dkpol — Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) August 17, 2018

Livet er ikke det værste, man har... Venstres Sommergruppemøde starter naturligvis med Benny Andersen. Tak for alle livsglade, finurlige og hjertevarme tekster. Må han hvile i fred. — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) August 17, 2018