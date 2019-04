Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Løkke kalder S-pensionsudspil for bluff i tv-duel

I første tv-duel før valget mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) angreb statsministeren Socialdemokratiets pensionsudspil og kaldte det 'et af de største blufnumre i dansk politik i generationer.'

S-togstrafikken lammet mandag

Lokomotivførere på s-togene i og omkring København har mandag morgen nedlagt arbejdet. 'Som følge af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kører der ikke S-tog mandag morgen.' Sådan lyder meldingen fra DSB på Twitter mandag morgen.

Afrikanske migranter foretrækker at blive i Afrika

Et flertal af afrikanske migranter vil hellere emigrere til et andet afrikansk land end at tage turen til Europa. Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en ny stor spørgeundersøgelse blandt 46.000 personer i 34 afrikanske lande.

Opposition truer Erdogans parti ved tyrkisk lokalvalg

Tyrkiets største oppositionsparti, CHP, erklærer sejr i alle landets tre største byer ved søndagens lokalvalg. Partiets egne tal giver dem sejren i Istanbul, Ankara og Izmir over kandidater fra præsident Recep Tayyip Erdogans regeringsparti, AKP.

Strømsvigt lukker skoler og forkorter arbejdsdage i Venezuela

Skoler holder lukket, og arbejdsdagene bliver forkortet i Venezuela. Det sker efter endnu et strømnedbrud, der har ramt landet. Beslutningen er truffet af Venezuelas regering, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mindst 25 er dræbt efter voldsom storm i Nepal

Mindst 25 er dræbt og 400 sårede, efter en voldsom storm har ramt den centrale del af Nepal, skriver nyhedsbureauet Reuters. Stormen har især raset over de to distrikter Bara og Parsa.

Byliv med venner koster unge dyrt

To nye undersøgelser viser, at unges gå-ud-kultur presser mange økonomisk, skriver Politiken. Kulturforsker har set tendensen tage til siden årtusindskiftet.

