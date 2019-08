»Er der nogen, der ønsker at få ordet?«

Cirka sådan sagde Lars Løkke Rasmussen under Venstres forretningsudvalgsmøde onsdag, efter han og Kristian Jensen sammen havde forsøgt at lægge et låg på de interne uroligheder i partiet.

Men så skete der det, som Venstre-formanden ikke forventede.

For den første, der meldte sig som taler på telefonmødet, var formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, og hun havde et helt særligt - og kritisk - budskab til Lars Løkke.

Hun talte om den seneste halvanden uge i Venstre, hvor Kristian Jensen og Lars Løkke nærmest havde kæmpet et formandsopgør i offentligheden, og at 'mayonnaisen allerede er kommet ud af bøtten, og at man ikke kan få den ind igen'.

Faktisk gik Stephanie Lose angiveligt så hårdt til Lars Løkke, at hun vendte formandens tidligere udtalelser mod ham og brugte dem til at argumentere for, at han og Kristian Jensen ikke bør genopstille.

Sådan fortæller flere kilder, der var med på telefonlinjen, til B.T.

De samme kilder fortæller, at Lars Løkke reagerede både surt og 'tøsefornærmet' på Stephanie Loses opsang, der efterfølgende fik støtte fra flere andre under mødet.

Men hvem er denne Stephanie Lose egentlig? Og hvorfor er det hende, der pludselig skyder brystet frem og fremfører en kritik af sin formand?

»Hun er det største kommunale navn umiddelbart, så det er fornuftigt og begavet at sætte hende til den opgave, hvis ikke hun selv har valgt det,« siger politisk kommentator Jarl Cordua.

I det jyske, hvor Stephanie Lose har gjort sin kometkarriere, har B.T. også talt med flere borgmestre, der har arbejdet med regionsformanden, og som kun har rosende ord tilovers.

»Jeg oplever hende som sådan en person, der sætter sig for en sag, og så kæmper hun den kamp, og det gjorde hun også dengang med regionernes fremtid,« fortæller Erik Buhl, der er borgmester i Varde Kommune.

Hun har bare den der specielle karisma. Hun indtager lokalet, når hun kommer ind, og det er ikke på en dårlig måde Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune

Da Stephanie Lose onsdag aften gik op mod sin formand, var det nemlig ikke den første gang, at hun turde sætte foden ned.

For som Erik Buhl henviser til, blev den 36-årige kvinde i begyndelsen af året det offentlige ansigt på en kritik fra Venstres bagland af partiets sundhedsreform, der foreslå at nedlægge regionerne.

Offentligt gik hun dengang ud og kritiserede de planer.

»Hun gør det altid på en ordentlig måde, og det gjorde hun også dér. Hun havde fokus på sagen, og derfor har man respekt for hende både i Venstre og uden for Venstre,« fortæller Erik Buhl, der også beskriver Stephanie Lose som en person, man har lyst til at tale med om andre ting end politik, når man eksempelvis møder hende til en reception.

Respekt er også et nøgleord, når man spørger Ib Kristensen, der er borgmester i Billund Kommune.

»Hun har bare den der specielle karisma. Hun indtager lokalet, når hun kommer ind, og det er ikke på en dårlig måde. Hverken arrogant eller overlegent, men på en måde, der indgyder respekt,« siger borgmesteren til B.T.

Og det var netop også på den måde, at hun tog ordet og fremførte sin kritik, fortæller flere kilder samstemmigt til B.T.

En af kilderne beskriver, hvordan det generelt virker til, at Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen, Claus Hjort Frederiksen og partisekretær Claus Richter er vant til at have styr på folketingsgruppen, men at de blev overraskede over, at sådan en opfordring til at skifte den politiske ledelse skulle komme fra baglandet.

Formand Stephanie Lose gør klar til at tale ved Danske Regioners generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus, torsdag den 11. april 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Formand Stephanie Lose gør klar til at tale ved Danske Regioners generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus, torsdag den 11. april 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Det virkede til, ifølge den anonyme kilde, at de var overraskede over, at baglandet også talte sammen, og at de nok bare forventede, at resten af forretningsudvalget ville nikke og klappe efter deres fremlæggelse.

Det er ikke usandsynligt, at Lars Løkke blev overrasket over afsenderen af kritikken, mener Jarl Cordua.

»Ja, det giver mening. Det er ikke så tit, at baglandet på den måde gør oprør, og han havde nok ikke set det komme, for de andre plejer han bare at kunne snakke ned,« siger den politiske kommentator og fortsætter.

»Men det kan han ikke med Stephanie Lose. Hun skylder ikke Løkke noget, og hun er respekteret i Venstre og sidder som formand for regionerne, så han kan ikke bosse hende. Derudover har hun også vist flere gange, at hun har den brutalitet, der er nødvendig.«

I privaten er regionsformanden gift med Venstre-byrådsmedlemmet Jacob Lose, og sammen har de to børn.