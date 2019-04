De to fyrede direktører Pernille Andersen og Torben Gleesborg fra Københavns Kommune kommer ikke til at lide økonomisk nød, selv om de nu står uden job.

Tilsammen får de fyrede direktører 4,1 million kroner med ud ad døren, fordelt på 2,5 millioner til Pernille Andersen og 1,6 millioner kroner til Torben Gleesborg, plus en lukrativ pension på 20 procent oveni.

Derudover har de begge fået 50.000 kroner til efteruddannelse, fremgår det af de to direktørers fratrædelsesaftaler, som B.T. har fået indsigt i.

Rundt regnet giver det tre millioner kroner til Pernille Andersen og to millioner kroner til Torben Gleesborg. Det vil sige samlet fem millioner kroner.

»Det er absurd og vanvittigt, og jeg er i den grad forarget over, at man vælger at udbetale så stort et beløb. Jeg mener, at kontrakten for Pernille Andersens vedkommende er misligeholdt, fordi hun ikke er kommet med retvisende informationer til politikerne. Derfor burde hun have været bortvist,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti Carl Christian Ebbesen.

De to direktører for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning blev for kort tid siden og med blot 14 dages mellemrum fyret efter en lang række skandalesager, som før påske kulminerede med en stærkt kritisk rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Rapporten konkluderede, at forvaltningen og de to direktører har givet forkerte oplysninger samt tilbageholdt vigtige oplysninger til borgmesteren og det politiske udvalg i en sag, hvor københavnerne er blevet flået i gebyrer i forbindelse med den såkaldte fortovsordning.

Sagen handler om, at boligejere er blevet opkrævet op mod 10 gange for meget for, at kommunen holder fortovene rene. Og nu står kommunen til at skulle betale 17,5 millioner kroner tilbage til boligejerne.

»Fratrædelsesbeløbene er meget høje med tanke på, at direktørerne er blevet fyret. Men kun de 50.000 kroner til efteruddannelse ligger ud over det, som kommunen har været forpliget til. Ellers skulle direktørerne have været bortvist, og det har kommunens jurister vurderet, at der ikke er grundlag for,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet Lars Weiss.

Københavns Rådhus. Foto: Anne Bæk Vis mere Københavns Rådhus. Foto: Anne Bæk

Medlem af Borgerrepræsentationen for Liberal Alliance Alex Vanopslagh mener, at man fremover bør se på, hvordan kontrakterne skrues sammen.

»Når nu de to direktører reelt er blevet fyret efter en lang række møgsager, så synes jeg, at man fremover skal se på, hvordan man skruer kontrakterne sammen. Der bør være en kattelem, således at der ikke ligger millioner af kroner og venter, hvis direktørerne har svigtet deres mandat, som det er tilfældet her,« siger han.

Det to direktører er formelt set ansat under overborgmester Frank Jensens (S) økonomiforvaltning, men det er den p.t. sygemeldte borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen, Ninna Hedeager Olsen (EL), som har svunget øksen.

Borgmesterens tålmodighed med de to direktører slap op efter et turbulent 2018, hvor den ene møgsag har afløst den anden i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Gylden fratrædelse Af to fratrædelsesaftaler, som B.T. har fået indsigt i, fremgår det, at de to tidligere topdirektører i TMF, Pernille Andersen og Torben Gleesborg, har fået henholdsvis fem og fire måneders løn efter funktionærlovens regler (hvor de er fritstillet) og derudover et års løn i overensstemmelse med kontrakterne. Oveni har de fået 20,17 procents pension og efteruddannelse for 50.000 kroner. Med en løn på 145.394 om måneden til Pernille Andersen og 101.696 kroner til Torben Gleesborg får de to tidligere direktører altså henholdsvis 2.471.690 kroner og 1.627.141 kroner i fratrædelse. Oveni skal lægges pension svarende til 498.540 kroner og 328.194 kroner. Med efteruddannelse giver det lige over fem millioner kroner til begge – tre til Pernille Andersen og to til Torben Gleesborg.

Ud over fortovssagen har Teknik- og Miljøforvaltningen blandt andet været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.

Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med sit hussalg.

Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, ligesom der har været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning, efter at han klagede over naboens ulovligt opførte støttemur.

Og senest har B.T. afdækket, hvordan advokat Anders Valentiner-Branth fra 2016 og til 2018 blev hyret for 14,8 millioner kroner på baggrund af mundtlige aftaler, og uden at opgaverne kom i udbud.

Fyringerne af Pernille Andersen og Torben Gleesborg er i øvrigt ikke de eneste oven på de mange sager. I oktober blev ni såkaldte centerchefer afskediget. Teknik- og Miljøforvaltningens presseafdeling henviser i et svar til B.T. til Økonomiforvaltningen, som ikke vil kommentere sagen.

Det er ikke lykkedes B.T. at få fat i Pernille Andersen, mens Torben Gleesborg oplyser, at han ingen kommentarer har til sagen.