En mandag tilbage i oktober mistede mindst seks skibe pludselig adgangen til gps-signaler, så de ikke kunne fastslå deres egen eller andre skibes position, mens de alle befandt sig i et område af Storebælt.

Det blev dagen, hvor Danmark blev ramt af det hidtil største registrerede angreb på gps-signalet.

Det skriver Politiken, der har oplysningerne fra en aktindsigt hos Søfartsstyrelsen.

Blandt de skibe, der den dag – 3. oktober 2022 - mistede adgangen til gps-signalerne, var to færger fra Molslinjen.

Sagen har ifølge Politiken været mørklagt af hensyn til 'statens sikkerhed eller rigets forsvar', men til avisen bekræfter Forsvaret, at to russiske fartøjer befandt sig i området, da nedbruddet fandt sted.

Søren Skaarup Larsen fra Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU har undersøgt hændelsen, og til Politiken forklarer han, at der har været tale om 'en massiv forstyrrelse':

»Det har krævet udstyr, som normalt er forbeholdt stater, og der er tale om en så massiv forstyrrelse, at det ligner den slags jamming, som man ofte bruger i krigszoner for at forstyrre fjenden eller beskytte militære anlæg,« siger han.

Siden krigen i Ukraine brød ud i slutningen af februar sidste år, er antallet af angreb på gps-signalet steget.

Den 3. oktober var der også problemer med gps-signalet i dansk luftrum i omkring et kvarter omkring klokken 15.

Det viste en efterfølgende aktindsigt hos Trafikstyrelsen, som TV 2 fik indsigt i.

Trafikstyrelsen udleverede en mail fra Naviair, som styrer den civile luftfart i Danmark. Her oplyste Naviair, at der var et udfald på signalet.

Til TV 2 forklarede Thomas Galasz Nielsen, der er leder af Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, i den forbindelse, at fænomenet ikke er ukendt, omend det ikke er noget, der er set særligt meget herhjemme:

»Det er typisk noget, som vi oplever i konfliktzoner. Det er oppe i Nordnorge tæt på den russiske grænse, hvor det er russerne, der forstyrrer signalet, og nede i det østlige middelhav,« fortalte han.