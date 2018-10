Løbeskoene er altid med. Om hun er på forretningsrejse eller til sejlstævne med familien, så får topleder Astrid Simonsen Joos altid flettet træning ind.

»Jeg får det fysisk dårligt, hvis jeg ikke gør det. Jeg er nødt til at få sovet nok og få motioneret i en eller anden form. Man må tage vare på sig selv,« siger hun.

Og så kan vi ellers putte den 45-årige CEO i Signify, Nordics (tidligere Philips Lighting) ned i en stereotyp kasse med topledere, der kun arbejder og løber, mens de svigter som rollemodeller for fremtidens ledere og egne børn, som kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen har udtrykt sig i et debatindlæg på Finans.dk.

Et debatindlæg, der fik stressrådgiver Thomas Milsted til at advare mod chefer, der løber maraton.

»Jeg tror, man bliver bedre af at komme ud i frisk luft og få klaret sine tanker,« siger Astrid Simonsen Joos, der bevæger sig hver eneste dag – nogle gange bare en ultrakort løbetur, hvis tiden er knap. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Jeg tror, man bliver bedre af at komme ud i frisk luft og få klaret sine tanker,« siger Astrid Simonsen Joos, der bevæger sig hver eneste dag – nogle gange bare en ultrakort løbetur, hvis tiden er knap. Foto: Bax Lindhardt

Job, familie og sport

Astrid Simonsen Joos har da også lige været ude at løbe 7-8 kilometer med sin mand i frisk vind i området ved Kobæk Strand. Udnyttet tiden, mens hendes to børn, Peter på 16 år og Johanne på 13 år, sejler kapsejlads.

Men ellers kan hun ærlig talt ikke rigtig genkende sig selv i den stereotype fremstilling af løbende topledere uden kant og karakter.

For jo, hun arbejder meget – præcis lige så meget som alle andre topledere. Og jo, hun bevæger sig hver eneste dag. Selv når hun sidder til europæiske ledermøder, som hun ved slutter sent, sørger hun for at løbe inden om morgenen. Men hun har også to børn, en mand og en hund, som hun prioriterer meget højt. Og så er hun ret glad for at læse bøger.

»Og det er så det, jeg bruger mit liv på for tiden. Job, familie og sport. Det er opsummeringen af mit liv,« siger hun.

I 2006 besteg Astrid Simonsen Joos det rusiske bjerg Mt. Elbrus, der er 5642 m høj. Foto: joos.dk Vis mere I 2006 besteg Astrid Simonsen Joos det rusiske bjerg Mt. Elbrus, der er 5642 m høj. Foto: joos.dk

Hun går sjældent i biografen og ser sjældent tv. Hver fredag kommer der en og gør huset rent. Og sit sociale liv får hun stort set dækket gennem arbejdet, sejlweekender og sport.

I denne weekend står det – præcis ligesom alle andre weekender i sommersæsonen – på sejlstævne. Mens børnene er på vandet, løber mor og far sig en tur, så de bagefter kan hygge sig sammen alle fire.

Bedre chef, mor og kone

Sport har altid været en del af hendes liv, og som norskfødt har hun især stået meget på ski.

Sport er hendes hobby – en hobby, som er vigtig for hende at holde fast, især efter arbejdet er begyndt at fylde mere. Og en hobby, som hun heldigvis deler med både sin mand og to børn.

Hele familien Joos på toppen af Galdhøpiggen - Norges højeste fjeld. Vis mere Hele familien Joos på toppen af Galdhøpiggen - Norges højeste fjeld.

»Det er hyggeligere nu, hvor de er store, hvor vi kan stå på ski, vandre, løbe eller gå i fitness sammen. Da børnene var små, lå de i en pulk og sov, når vi stod på ski, eller var med på cykel eller i løbevogn, når vi var ude at løbe,« siger hun.

Træningen giver hende overskud. Hun får mere energi. Bliver stærkere. Gladere.

»Jeg bliver en bedre chef, en bedre mor og bedre kone. Hvis jeg forsømmer min træning, bliver jeg mere træt, spiser mere usundt. Jeg føler mig ikke godt tilpas, hvis jeg ikke træner,« siger hun.

Krydsede Grønlandsisen

Men de fysiske præstationer har også været afgørende for, at hun overhovedet er nået dertil, hvor hun er i dag. Ikke at nogen har ansat hende, fordi hun har krydset Grønland på ski.

»De fysiske udfordringer har gjort mig stærkere. Jeg ved, jeg kan mestre mere, end jeg lige tror,« siger Astrid Simonsen Joos. Foto: joos.dk Vis mere »De fysiske udfordringer har gjort mig stærkere. Jeg ved, jeg kan mestre mere, end jeg lige tror,« siger Astrid Simonsen Joos. Foto: joos.dk

»De har ansat mig på mine kvalifikationer, kompetencer og personlighed. Min personlighed, min energi og målbevidsthed, betyder mere, end hvad jeg har engang har gjort,« siger hun og fortsætter:

»Men summen af alle de ting, jeg har gjort, gør mig til den person, jeg er.«

Den ultimativt største udfordring var, da hun i 2004 krydsede Grønlandsisen på ski.

»Du går så mange timer alene hver dag i 30 dage. Du går i en gruppe, men er reelt alene. Du hører ingenting. Du følger bare de andre, 11 timer om dagen i fantastisk natur,« siger Astrid Simonsen Joos.

30 dage tog det at krydse Grønland på ski. Foto: joos.dk Vis mere 30 dage tog det at krydse Grønland på ski. Foto: joos.dk

Efter syv dage på den måde sker der ifølge Astrid Simonsen Joos noget med en mentalt.

»Man kommer ind i sådan et flow, hvor det bare handler om det basale, at spise, stå på ski, gå på toilettet, sætte telt op, sove. Hovedet får luft. Og man oplever, at der pludselig er plads til store tanker,« siger hun.

Fem leveregler

Astrid Simonsen Joos, der ellers aldrig har skrevet dagbog, begyndte at skrive sine tanker ned. De blev til fem leveregler:

»Jeg vil være modig, energisk, inspirerende, generøs og nærværende. Det sidste er ikke altid så nemt, men jeg forsøger,« siger hun.

»Hej Mor,« siger Johanne og giver sin mor et kram, så snart hun er i land fra en dag på vandet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Hej Mor,« siger Johanne og giver sin mor et kram, så snart hun er i land fra en dag på vandet. Foto: Bax Lindhardt

14 år efter lever hun stadig efter de fem værdier.

»Specielt det med at være modig, ikke risikovillig, men at turde udfordre sig selv og gøre nye ting. Det er grunden til, at jeg er, hvor jeg er. At jeg turde tage nogle chancer,« siger hun.

Er du ikke bange for, at dine høje fysiske krav til dig selv presser dine ansatte?

»Jeg tror virkelig ikke, der er nogen, der føler noget pres fra mig. En fysisk god form har aldrig været et krav for at være en del af mit ledelsesteam. Vi er meget forskellige og i alle aldre,« siger hun.

Turen op af det rusiske bjerg Mt Elbrus var hård - ikke mindst pga. højdesyge. Foto: joos.dk Vis mere Turen op af det rusiske bjerg Mt Elbrus var hård - ikke mindst pga. højdesyge. Foto: joos.dk

'Networking i tights'

Én gang har hun inviteret sin nordiske ledergruppe ud på en todages vandretur, der bl.a. gik over den ret stejle passage Besseggen i Norge.

»Den tur har vi virkelig haft meget sjov ud af siden i lederteamet. Nogle tabte en sko, og alle var på helt forskellige niveauer. Nogle havde lidt højdeskræk, men syntes bagefter, at det var det fedeste, at de havde gjort det. Det var en virkelig god tur,« siger hun.

Kan sådan en tur ikke ekskludere dem, der ikke kan eller tør være med?

»Der er jo også nogle, som synes, det er grænseoverskridende at lave andre teamaktiviteter. Der må man jo føle sig frem som leder og se på den gruppe, man har med at gøre,« siger hun.

Fakta Blå bog: Astrid Simonsen Joos 45 år Født i Tromsø, Norge CEO i Signify, Nordics (tidligere Philips Lighting) siden 2011 Har bl.a. krydset Grønland på ski, besteget Mt Elbrus og deltaget i Arctic Circle Race Bor i Danmark med sin mand Kristian Joos og deres to børn Peter på 16 år og Johanne på 13 år.

Selv er Astrid Simonsen Joos også blevet inviteret med til triatlon, da hun arbejdede i Microsoft. Hun synes, det er hyggeligere at møde folk i en anden kontekst end at sidde på en restaurant.

»Man skal ikke undervurdere ’networking i tights’,« siger hun og griner.

Løb med statsministeren

Derfor synes hun også, at statsministerens invitationer til morgenløb er en genial idé.

»På den måde møder han folk helt uformelt, og det bliver meget personligt i et lille forum,« siger hun.

Er en sund krop et ideal, som skal dyrkes på arbejdspladsen?

Nu er det jo også noget, du føler dig hjemme i. Hvad med dem, der ikke gør det?

»Så bør man lade være. Det er jo ikke nogen ekstrem tur, statsministeren arrangerer. Det er en hyggetur, og der er lagt op til, at alle kan være med,« siger hun.

Er vi ikke blevet for sundhedsfanatiske?

»Når man ser på sundhedsproblemer, vi står over for i verden, så spiller det en stor rolle. Der er selvfølgelig et stykke fra at være sund og stærk og så dyrke ekstremsport. Jeg synes personligt, der skal være plads til det hele. Man skal gøre det, som passer til en selv og ens form,« siger hun og fortsætter:

»Når det er sagt, så mener jeg, at det er vigtigt, at man er stærk. At man tager vare på sig selv. Alle kan have op- og nedture. Det skal der også være plads til. Men hvis man tager vare på sin krop, er man også bedre rustet.«

Booster sin søn

Mobilen ringer. Det er hendes mand. Sønnen, Peter, er lige kommet i land, så hun går ned til havnen for at hjælpe med jolle og sejl.

Peter drømmer om at kunne leve af at sejle. Og han har lært en vigtig ting af sine forældre: 'Der er ingenting, der kommer gratis'.

»Det synes jeg, min mor illustrerer meget godt. Det er sejt, hun er så sporty. Hun er altid den, der trækker os ud. Hellere det, end at hun overhovedet ikke ville med ud at vandre i Norge. Vi elsker jo at gøre de ting sammen, selv om vi altså også nogle gange bare ser 'X Factor' og Disney-show en fredag aften ligesom alle andre,« siger han.

»Vi finder vores måde at være sammen på. F.eks. når vi bruger en weekend på sejlstævne, står på ski eller for nogle år siden, da vi var på La Santa Sport, bare mig og Mor,« siger Peter, søn af Astrid Simonsen Joos. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Vi finder vores måde at være sammen på. F.eks. når vi bruger en weekend på sejlstævne, står på ski eller for nogle år siden, da vi var på La Santa Sport, bare mig og Mor,« siger Peter, søn af Astrid Simonsen Joos. Foto: Bax Lindhardt

Kan det ikke være svært at leve op til sådan en mor?

»Ikke hvis man finder sin egen ting. Jeg har jo min sejlads, hvor jeg gerne vil være god. Jeg synes kun, det giver mig et boost. Når hun arbejder så hårdt for at nå sine mål, vil jeg også gerne arbejde hårdt for at nå mine,« siger han.

Men hvem skal passe Peter?

Alligevel kan han da godt savne sin mor, når hun f.eks. er på forretningsrejser.

»Vi savner hende selvfølgelig meget, når hun er væk. Men det har vi jo været vant til, fra vi var små,« siger han.

»Jeg synes, det giver mig et boost,« siger sønnen Peter om at have en så aktiv mor. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Jeg synes, det giver mig et boost,« siger sønnen Peter om at have en så aktiv mor. Foto: Bax Lindhardt

Peter var kun halvandet år, da Astrid Simonsen Joos besluttede sig for at krydse Grønland.

Og hun fik et spørgsmål: 'Men hvem skal passe Peter?'.

Svaret var egentlig ret simpelt:

»Det skal hans far, og han er faktisk en vældig god far,« siger Astrid Simonsen Joos.

Hun har undret sig en del over, at ingen har spurgt hendes mand om det samme, når han er taget på en af sine ekspeditioner.

»Selvfølgelig var det hårdt at være en måned væk fra sin lille dreng. Det skal der ikke være nogen tvivl om,« siger hun.

Cool og modig mor

Lillesøster Johanne er efter seks timer på vandet også kommet træt i land.

Men da hun ser sin mor, lyser hun op i et stort smil, siger »Hej Mor« og får et kram.

Datteren Johanne er netop kommet i land. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Datteren Johanne er netop kommet i land. Foto: Bax Lindhardt

Ligesom sin bror drømmer hun om at blive rigtig god til at sejle – eller arbejde med noget digitalt.

Der er ingen tvivl om, at den 13-årige pige er ret inspireret af sin mor, selv om hun også indimellem savner hende, når hun er ude at rejse med arbejdet.

»Min mor er ret cool. Hun er rigtig modig. Det føler jeg også har påvirket mig til at turde mere,« siger hun.