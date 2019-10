Hvis minusgraderne bliver for høje, vil udbyder deaktivere flåden af elektriske løbehjul.

Det er ikke kun bilerne, der snart skal gøres klar til mødet med sne og sjap.

Det skal de elektriske løbehjul, der har gjort deres indtog i flere byer også.

Derfor vil en af udbyderne, det tyske firma Circ, nu udstyre sine løbehjul i København med vinterdæk.

- Det betyder, at løbehjulene får et bedre vejgreb, og risikoen for ulykker bliver mindre, forklarer Emil Åkesson, der er nordisk chef for Circ.

Udbyderen har for tiden cirka 800 løbehjul i aktion.

Circ er også klar med en anden teknologisk løsning, der skal øge sikkerheden ved brug af de elektriske løbehjul:

- Vi har udviklet en funktion, hvor vi kan deaktivere hele vores løbehjulsflåde med et enkelt tryk på en knap.

- Det gør vi, hvis vi vurderer, at vejrforholdene gør det for risikabelt at køre, siger Emil Åkesson.

Firmaet vil i døgndrift følge vejrprognoserne, og når temperaturen eksempelvis når under fem minusgrader, vil løbehjulene blive deaktiveret.

- Vores forventning er, at det kan komme på tale 15-20 gange i løbet af en vinter, siger Emil Åkesson.

Brugerne af løbehjulene behøver dog ikke frygte, at løbehjulet pludselig går i stå. Man får lov at afslutte en igangværende tur, og først herefter vil brugen af løbehjulet være låst.

Spørgsmål: Der er også andre udbydere af elløbehjul. Ville det ikke være smart, hvis I kunne enes om en fælles måde at gøre tingene på?

- Som det er nu, har vi forskellige typer af løbehjul i brug. Du sætter jo heller ikke de samme fælge på en BMW og en Volvo.

- Så lige nu er det svært at standardisere, men vi vil byde det velkommen, hvis det senere skulle blive muligt, siger Emil Åkesson.

Der findes elektriske løbehjul i København, Odense, Aarhus og Vejle.

En undersøgelse fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital viste for nylig, at risikoen for at komme til skade er otte gange større, hvis du kører på elløbehjul frem for at køre på cykel.

/ritzau/