Den nu tidligere FH-formand Lizette Risgaards mest fremtrædende kritiker har været Anja C. Jensen, der er formand for HK.

Hun udtrykte allerede i fredags mistillid til Risgaard og bad hende trække sig fra formandsposten, og da hun søndag morgen trak sig, var HK-bossen hurtigt ude og kalde det for den rigtige beslutning.

Mange øjnes var derfor rettet mod Anja C. Jensen, da hun tirsdag kokken 11.30 afsluttede et møde med resten af forretningsudvalget i FH om det næste forløb i sagen om Lizette Risgaards opførsel som formand.

Efter mødet, der endte med at tage halvanden time længere, end der først var meldt ud, var Anja C. Jensen da også den af deltagerne, der tog mest tid til at tale med pressen.

Her er den nu tidligere FH-formand Lizette Risgaard. Foto: Emil Nicolai Helms Vis mere Her er den nu tidligere FH-formand Lizette Risgaard. Foto: Emil Nicolai Helms

»Nogen gange tager det tid at tale med hinanden, om det her hændelsesforløb, og det har jeg ikke yderligere at sige til. Det er noget, vi taler med hinanden om,« sagde hun til B.T., da hun var på vej hen til sin bil ved parkeringspladsen ved FHs bygning på Islands Brygge.

Lige efter mødet sendte Fagbevægelsens Hovedorganisation en pressemeddelelse ud, hvor der står, at der laves en advokatundersøgelse af den adfærd fra Lizette Risgaard, der af flere bliver kaldt for en krænkende adfærd.

'Advokatundersøgelsen forventes færdiggjort inden sommerferien. Derefter skal FH’s kompetente organer behandle resultatet af undersøgelsen, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær kongres,' slutter pressemeddelelsen.

Anja C. Jensen kunne da også konstatere, at det hele kommer til at tage noget tid.

»Ind til videre så ved vi, at det her kommer til at tage sin tid,« sagde formanden for HK, der er FH’s næststørste medlemsforbund med 216.000 medlemmer.

Den fungerende formand efter Lizette Risgaards exit, Morten Skov Christiansen, havde ikke nogen kommentarer efter mødet.