Lizette Risgaard beklager dybt og vil gerne undskylde sin krænkende opførsel. Men hun ønsker på et pressemøde fredag eftermiddag ikke at svare på, om hun har taget mandlige medarbejdere på numsen.

Udmeldingen sker efter Ekstra Bladet og Berlingske har kunnet fortælle om upassende berøringer og grænseoverskridende opførsel fra Lizette Risgaards side, hvor flere mandlige ansatte blandt andet har kunnet berette om, hvordan de eksempelvis er blevet taget på numsen af Lizette Risgaard.

Det førte til et tre timer langt møde fredag morgen, hvor de danske fagbosser skulle tage stilling til Lizette Risgaards fremtid.

På et efterfølgende pressemøde blev hun gentagne gange bedt om at bekræfte påstanden om, hvorvidt hun havde taget mandlige ansatte på numsen.

Men de spørgsmål ville hun ikke svare på.

»Jeg giver min dybfølte undskyldning til de mennesker, der har følt sig krænket,« sagde hun i stedet.

Lizette Risgaard vil dog gerne tale med de personer, der har følt sig krænket.

Efter pressemødet meldte HK ud, at de trækker støtten til Lizette Risgaard.

Til TV 2 News fortæller formand for HK, Anja C. Jensen, at det sker på baggrund af oplysninger, hun ikke før har været bekendt med.

