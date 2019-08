Selv om et hus lider af råd og skimmel, og selv om vandet løber ned fra loftet, når det regner, er det ingen hindring for at leje det ud. I hvert fald ikke for en berygtet bolighaj, der har sit territorium på Lolland.

På 24 af kommunens billige ejendomme står Thomas Gert Gläsers navn i skrivende stund på skødet, og hans navn er velkendt hos forvaltningen.

Her har embedsmændene i skrivende stund gang i 11 sager alene vedrørende hans ejendomme, der potentielt er sundhedsskadelige at bo i, viser en aktindsigt, B.T. har fået.

30-årige Lizette Rasmussen er en af de lejere, der har været ofre for bolighajen. Hun nåede kun at bo en måned i en lejlighed i Rødby, før et brev fra kommunen alarmerede hende om situationens alvor.

»Jeg tænkte: 'Det er simpelthen løgn'. Så jeg ringede til kommunen for at høre, om det var rigtigt,« siger hun.

I brevet gjorde kommunen det klart, at indflytningen 14. januar 2019 aldrig burde være sket.

For siden 18. december har der været forbud mod at udleje stedet 'grundet formodning om sundhedsfare', står der i brevet, som B.T. har set.

Thomas Gert Gläser lejede boligen ud alligevel. Han har siden klaget over kommunens afgørelse.

»Jeg blev rasende. Jeg følte virkelig, at jeg var blevet snydt,« siger Lizette Rasmussen og fortæller, at hun godt fornemmede, 'at lejligheden var usund'.

»Vinduerne var utætte, væggene var kolde, og det trak ind,« lyder det.

35-årige Martin Hannibal har også lejet en bolig af Thomas Gert Gläser. Det hjem er siden blevet omfattet af et forbud mod at blive brugt til beboelse.

»Vinduerne var rådne, og der var bare kittet uden på det rådne træ. Man kunne ikke åbne vinduerne, for så ville de gå i stykker. De smuldrede fra dem. Så vi turde ikke røre dem,« siger han om lejligheden.

Sager mod Thomas Gert Gläser Lolland Kommune behandler 11 sager om Thomas Gert Gläsers ejendomme: Tre sager, hvor huset er kondemneret – det vil sige omfattet af et forbud mod at blive brugt til beboelse Tre sager, hvor der er varslet § 75-besigtigelser – som er en gennemgribende undersøgelse af ejendommen med eksempelvis fugtmålinger. En sag, hvor der er nedlagt § 80-forbud, hvilket medfører, at udlejer mister retten til at råde over ejendommen faktisk og retlig. Fire øvrige sager, hvor kommunen har været på besøg, og hvor Thomas Gert Gläser er orienteret. Kilde: Lolland Kommune

Han forklarer, at han flyttede ind i den ringe ejendom af nød.

»Jeg var i boligmangel og havde været på a-kasse, så jeg skulle have noget, der var overskueligt.«

»Men lejligheden var ulækker. Der var en klam fornemmelse,« siger han.

Også 50-årige MW kender kun alt for godt Thomas Gert Gläser.

Hun har ønsket anonymitet for at medvirke i denne artikel, da hun har vidnet i en straffesag. B.T. kender hendes fulde navn og identitet.

Hun bor fortsat i et hus ejet af Gläser. Mens Lolland Kommune behandler en igangværende sag på ejendommen, leder hun efter et nyt sted at bo.

For når det regner i Rødby, regner det også inde hos MW.

»Det drypper ned gennem tre huller i loftet, når det regner. Vandet løber ned ad væggen og hen over stikkontakten, så den bruger jeg ikke,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har købt ekstra spande og baljer til at have stående. Så snart vi ved, at det skal regne, tager vi dem frem,« siger hun.

Thomas Gert Gläser afviser kritikken over en telefonforbindelse fra Sydspanien, hvor han bor.

Ifølge ham er lejerne selv skyld i problemerne.

»Jeg kan ikke rende og tjekke, om de lufter ud, og om de gør, som de skal.«

»En ejendom kan være pæn og nydelig, når man flytter ind, og et halvt år efter kan de have ødelagt den,« siger han.

Der er lejere, der ikke behandler boligerne ordentligt?

»Ja, dem har vi mange af.«

To fortæller, at det regner ind. Det er jo ikke et spørgsmål om, at der ikke bliver luftet ud.

»Hvis det er blevet meldt, så er det også blevet ordnet.«

Jeg får at vide, at når man tager kontakt til dig, så sker der ikke noget. Kan du ikke genkende det billede?

»Nej, det kan jeg ikke. De har henvendt sig til den forkerte person. En tidligere ansat. De skal henvende sig til mig.

Er der ingen af de 11 sager, hvor lejerne har henvendt sig til dig?

»Umiddelbart ikke, nej,« siger han.

B.T. har dog efter interviewet set direkte korrespondancer mellem en udlejer og Thomas Gert Gläser, så hans påstand holder ikke vand.

Thomas Gert Gläser fortæller, at det er blevet uoverskueligt at håndtere lejemålene.

Derfor har han angiveligt besluttet at sælge alle ejendommene.

Udlejer klager over kommunen Thomas Gert Gläser har klaget over Lolland Kommune i sagen om Lizette Rasmussen. Ifølge ham var han i sin gode ret til at leje boligen ud, da han ifølge ham selv havde indgået en aftale med den 30-årige kvinde i november 2018, inden forbuddet mod udlejning kom i december. Lizette Rasmussen flyttede ind i januar 2019. Men det ændrer jo ikke på det forhold, at du alligevel lejer boligen ud, selv om du har fået at vide, du ikke må. »Nej, det gør ikke. For lejekontrakten er indgået, inden forbuddet kom,« siger han. Ifølge Lizette Rasmussen passer det ikke. Ifølge hende skrev hun først under på en lejekontrakt primo januar.

»Da jeg selv boede i Danmark, var det godt nok. Men man kan ikke flytte 3.000 kilometer væk og tro, man kan styre det.«

»Jeg har måske gabt over for meget. Det er ikke, fordi jeg har gabt over mere, end jeg havde i forvejen.«

»Men når man flytter langt væk, kan man ikke holde øje med det hele, og så er det, at det går galt med alle mulige ting, der ikke bliver ordnet, når det eksempelvis ikke bliver meldt.«

»De er holdt ved lige fra start af. Det er først de seneste år, det er gået den anden vej,« siger han.