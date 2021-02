Når kunderne det seneste år er gået ind ad døren hos Hillerød Rens og Vask, har Liza Stuhr Søby mødt dem med et bredt smil.

Men de seneste måneder har der gemt sig nogle ganske modstridende følelser bag den glade facade.

Dér har der nemlig været frustration, fortvivlelse og frygt.

Liza ejer nemlig Hillerød Rens og Vask, der på trods af coronavirussen har holdt åben det seneste år, da renserier ikke er omfattet den store nedlukning.

Inde hos Liza i hendes renseri

I den tid har der slet ikke været lige så mange jakkesæt og skjorter at rense for Liza, men hun har alligevel holdt humøret oppe, mens bid efter bid af hendes opsparing er blevet taget.

Indtil onsdag i sidste uge.

Her kom en stamkunde, Mads, ind i hendes renseri og blev som alt mødt af et smil. Men da de begyndte at snakke og kunden spurgte, hvordan det gik, kunne hun ikke holde facaden.

»Jeg måtte jo fortælle, at det så sort ud. At jeg overvejede at lukke, og at jeg var ked af det,« fortæller Liza, der åbnede sit renseri tilbage i 2008.

Liza havde nemlig regnet ud, at hun kun havde to måneder tilbage, før opsparingen ville slippe op, og tanken om at måtte lukke sin butik var alt andet end rar.

Hun talte lidt videre med kunden i butikken og så glemte hun ellers alt om den, da han var ude af døren.

Indtil om aftenen da hendes telefon ringede.

»Min datter ringer og fortæller, at der er en Mads, der har skrevet et opslag. Et rigtig fint opslag,« fortæller Liza.

I opslaget, der var postet i en gruppe for lokale, fortalte Mads om sit besøg hos Liza, om hendes dårlige situation, og om ikke folk kunne tage at tage et smut forbi renseriet.

Her er starten på Mads' opslag.

»Et af de store problemer det seneste år er, at folk ikke har vidst, jeg har haft åbent. De tror, at alt holder lukket,« fortæller Liza.

Hun var glad og rørt over opslaget, der dog først for alvor ændrede noget sidste fredag.

Her begyndte det nemlig at vrimle med bestillinger.

»Det væltede ind med kunder, og det var så overvældende. Jeg blev så rørt, og der var mange, som understregede, at jeg ikke måtte lukke, og at de havde brug for mig. Det har givet mig et håb, og nu ser jeg igen lyst på tingene,« siger Liza og fortsætter:

»Jeg føler mig værdsat nu, og nu har folk fundet mig igen. Så er det selvfølgelig også rart, at der er kommet noget omsætning igen.«

Liza

I denne uge kom Mads så forbi renseriet igen, og der blev han modtaget med stor glæde.

»Han fik sig et kæmpe kram, og jeg sagde man tak for, at han har reddet mig,« siger Liza.

Hun er ikke i tvivl om, at det under nedlukningen har været et problem, at man ikke har vidst, hun har holdt åbent.

»Det er som om, at folk har hørt ordet nedlukning og så tænkt, at det kun er supermarkeder, der har åbent. Men jeg har haft åbent hele vejen, og det ved folk forhåbentligt nu,« siger Liza.