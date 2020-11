Anni og Hans Christensen fra Tranum i Jammerbugt Kommune har haft minkfarm gennem 38 år.

Men i weekenden blev samtlige mink aflivet på grund af coronavirus.

Siden da er hverdagen for det nordjyske ægtepar vendt helt på hovedet.

Og den bliver aldrig den samme igen, efter de omtrent 5.700 livlige dyr på farmen ved Brovst har måttet lade livet på sundhedsmyndighedernes anbefaling og politikernes beslutning.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Samme situation er samtlige andre danske minkfarmere nu også kommet i, efter statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag eftermiddag på en halvsløj video-forbindelse kunne fortælle en undrende offentlighed, at regeringen af sundhedshensyn har besluttet at slå samtlige mink i hele Danmark ned, efter der er fundet en ny, muteret coronavirus hos 12 personer med tilknytning til minkbranchen i Nordjylland.

Dermed bliver et helt erhverv, som hvert eneste år har hjembragt milliardindtægter til Danmark, de facto afskaffet med et pennestrøg.

»Det bliver ikke nemt at rejse sig igen. Det gør det godt nok ikke. Men det bliver vi jo nødt til. Men det bliver ikke nemt,« siger Anni Christensen, som sammen med sin mand nødtvungent har måttet sige farvel til livsværket og en dagligdag, de ellers har været så glade for.

»Vi havde jo sådan set regnet med, at vi skulle være der, til vi skulle pensioneres. Men det skal vi så ikke. Det er godt nok trist,« siger 62-årige Anni Christensen.

... »og derfor bliver vi nødt til at aflive samtlige 15 millioner mink i Danmark,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et virtuelt pressemøde. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere ... »og derfor bliver vi nødt til at aflive samtlige 15 millioner mink i Danmark,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et virtuelt pressemøde. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

For år tilbage havde danske minkavlere kronede dage med rigtig gode priser på skindene, men de seneste år har priserne været i den temmelig tunge ende.

Men i år var det endelig begyndt at se bare en anelse lysere ud, så parret havde set frem til pelssæsonen, der normalt er lige i denne tid på året.

Bare ikke denne gang.

Skindene fra Anni og Hans Christensens mink – og fra alle andre minkfarme i Danmark – kommer ikke til at hjælpe velhavende kinesere eller stenrige russere til at holde varmen i den kommende vinter.

Jammerbugt er en af syv nordjyske kommuner, der nu bliver underlagt benhårde restriktioner på grund af coronavirus blandt både mink og mennesker. Foto: Henning Bagger Vis mere Jammerbugt er en af syv nordjyske kommuner, der nu bliver underlagt benhårde restriktioner på grund af coronavirus blandt både mink og mennesker. Foto: Henning Bagger

I stedet er de blevet oversprøjtet med desinfektionsvæske og bliver destrueret.

Ligesom det også bliver skæbnen for alle de øvrige 15 millioner andre danske mink, der nu skal aflives på grund af frygten for, at den muterede coronavirus kan risikere at sprede sig til resten af verden, og at de vacciner, der arbejdes så hårdt på over det meste af kloden, dermed kan vise sig at være nyttesløse.

Anni og Hans Christensen har endnu ikke haft overskud til at begynde at tænke på, hvad de nu skal.

For efter 38 år med mink er omvæltningen kun ganske få dage gammel og derfor alt for tæt på.

På minkfarmen Norden nær Børglum Kloster er Peter og Trine Brinkmann Nielsen hårdt ramt. Parret skal ligesom alle andre minkfarmere i Dannmark slå alle dyr ned. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere På minkfarmen Norden nær Børglum Kloster er Peter og Trine Brinkmann Nielsen hårdt ramt. Parret skal ligesom alle andre minkfarmere i Dannmark slå alle dyr ned. Foto: Claus Bjørn Larsen

»Vi kan slet ikke tænke lige nu. Vi sidder faktisk bare og kigger lige ud i luften. Det er godt nok lidt trist,« siger Anni Christensen.

Hun og Hans venter nu på at få besked fra myndighederne om, hvor stor en erstatning de får.

Og under hvilke vilkår erstatningen vil blive udbetalt.

»Vi ved endnu ikke, hvad vi får for dyrene. Og så står vi jo nu med en farm, der ikke er fem potter pis værd, for at sige det, som det er. Vi er helt knust lige i øjeblikket. Det er ikke så spændende.«