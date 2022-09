Lyt til artiklen

For andet år i træk er det Menneskelige Udviklingsindeks faldet, viser den nyeste rapport fra FNs udviklingsprogram.

Langt de fleste af de 191 lande, der er med i rapporten, har dermed oplevet tilbageskridt indenfor livskvalitet målt på blandt andet sundhed, ligestilling, uddannelse og levestandard. Danmark hører til de få undtagelser.

Rapporten nævner især coronapandemien, krigen i Ukraine, klimaforandringerne, økonomiske forskydninger og voldsomt stigende polarisering i samfundet som årsag til den negative udvikling.

Ni ud af ti lande har set tilbagegang enten i 2020 eller 2021, fire ud af ti i begge år.

Især Latinamerika, Caribien, Afrika syd for Sahara og Sydasien har været hårdt ramt.

Administrator for FNs udviklingsprogram, Achim Steiner, opfordrede i en pressemeddelelse til en fælles indsats for at tackle problemerne:

»I en verden defineret af usikkerhed har vi brug for en fornyet sans af global solidaritet for at tackle vores forbundne, fælles udfordringer.«

Som et af få lande trodser Danmark dog den negative udvikling. Vi har nemlig set små fremskridt i indekset de sidste to år, og vores livskvalitet er nu den 6. bedste i verden.

FN har målt indekset siden 1990.