Et par klik på nettet eller de sociale medier og vupti: Kort efter står der en 'drug dealer' foran din hoveddør med kokain, amfetamin eller MDMA.

Det er nemlig blevet både nemt og billigt at købe euforiserende stoffer. For eksempel koster et gram MDMA nu kun omkring 70 kroner.

»Det er katastrofalt billigt. Et gram MDMA kostede op til 1.000 kroner, da jeg startede,« siger dj, psykoterapeut og tidligere misbruger, Jean von Baden, til dr.dk.

Han fortæller til tv-stationen, at stofferne tidligere blev solgt i bestemte miljøer, hvor du selv blev nødt til at møde op og tage kontakt til dem, der handlede.

Nu kan du købe stoffer - og meget stærke stoffer endda - på nettet helt uden at tale med nogen, forklarer den tidligere narkoman. Og pusherne leverer det helt hjem til din adresse.

Dr.dk har talt med eksperter, som understreger, at den billige og nemme adgang til stofferne lokker flere unge til at prøve dem.

Men det er ifølge dr.dk's undersøgelser ikke bare prisen og den lette tilgængelighed, der er problemet:

Stofferne er også utrolig rene, og det gør den endnu farligere.

DR Dokumentar har fulgt en 20-årig, der købte stoffer på 'det mørke internet,' og bagefter sendt narkotikaen til analyse på retsmedicinsk institut på Aarhus Universitet.

Resultatet viste, at koncentrationen af MDMA i stoffet er helt oppe på 77 procent.

De senere år har der været flere sager med børn og helt unge mennesker, som har taget en overdosis MDMA.

Sidste efterår døde 16-årige Marcus Christensen efter at have drukket Faxe Kondi med et gram MDMA. Stoffet, han tog, havde samme koncentration som det, den 20-årige købte på nettet.