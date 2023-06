Tager du en dukkert ved en af vores hjemlige stande, så kig efter livreddernes rødgule flag, inden du hopper i.

Hvis du bader mellem dem, vælger du nemlig det sted i vandet, som er sikrest.

Det skriver TrygFondens Kystlivredning i en pressemeddelelse.

Livredderne opfordrer strandgæsterne til at navigere efter flagene og holde sig inden for den zone, som flagene markerer.

»Når du bader mellem flagene, har du en ekstra sikkerhed for, at du ikke pludselig bliver overrasket af et revlehul, og livredderne har hele tiden et øje på alle, som bader i zonen. Den sikkerhed har du ikke, hvis du går ned langs stranden og bader uden for flagene, eller hvis du vælger en strand uden livreddere,« siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Livredderne vurderer nemlig hele tiden, hvor på stranden det er sikrest at bade, og de flytter af og til på flagene.

Sommervejret tegner til at blive en mere broget affære den kommende tid, men badevandet er lige nu perfekt til en dukkert.

»Selvom vejret ser mere ustadigt ud i den kommende uge, er badevandet særdeles lunt i forhold til en normal dansk sommer. Så der er stadig gode muligheder for at få en dukkert, selvom solen gemmer sig bag skyerne,« siger projektchef i TrygFonden, René Højer.