I sidste uge måtte livreddere redde fem badegæster ud af revlehuller på de danske strande, og nu advarer de mod det farlige naturfænomen.

Et revlehul er en fordybning i sandet, hvor der er en særdeles kraftig strøm, som ofte overrasker den badende. Sidste sommer var et revlehul i Vesterhavet skyld i en mandlig turists død, men heldigvis er det ikke kommet så vidt endnu i år.

Revlehullerne er der dog, og i sidste uge måtte livreddere på Hvide Sande Sydstrand og Søndervig Strand ved Vesterhavet svømme ud til fem tilfælde, hvor revlehuller var ved at skabe en yderst farlig situation. I videoen giver Trygfondens livredder gode råd til, hvordan du slipper ud af et revlehul.

'Vinden er medvirkende til at skabe revlehuller, men det er en misforståelse, at der kun er risiko for revlehuller, hvis det blæser meget. Man kan spotte et revlehul ved at se på vandoverfladen, der som regel har mindre bølger og skum, end resten af vandet langs stranden. Så selvom vandet ser roligt ud på overfladen, er det altså der, den udadgående strøm er kraftigst, og man bør gå i vandet et andet sted,' siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Her er en illustration af et revlehul.

Man skal være opmærksom på revlehuller, når man svømmer i de danske farvande Foto: TrygFonden Kystlivredning Vis mere Man skal være opmærksom på revlehuller, når man svømmer i de danske farvande Foto: TrygFonden Kystlivredning

Strømmen er så ekstrem i revlehullerne, at selv rutinerede vandhunde kan få problemer:

'Selv dygtige svømmere risikerer at drukne af panik og udmattelse, hvis de forsøger at svømme mod strømmen i revlehullet for at komme i land. Man kommer ingen vegne og bruger alle sine kræfter. I stedet skal man holde hovedet koldt og svømme langs stranden, til man kommer ud af revlehullet, og så svømme imod land. Revlehuller er i sig selv ikke farlige, det er først, hvis man går i panik og bruger sine kræfter forkert, at det bliver alvorligt,' oplyser Anders Myrhøj.

TrygFonden Kystlivredning oplyser dog samtidig, at man helt kan undgå revlehuller, hvis man bader mellem livreddernes flag, da de på forhånd har tjekket strømforholdene.