Er du typen, der lader dine ting ligge på stranden, når du går hjem for at spise frokost? Så bør du måske læse med her.

Livredderne i Nordsjælland er nemlig trætte af at skulle bruge tid på at lede efter badegæster, der slet ikke er i fare.

Ifølge TV 2 Lorry havde livredderne i Nordsjælland så sent som lørdag en episode, hvor nogle strandgæster slog alarm, da en ældre kvinde i flere timer havde været væk fra sine ting.

Strandgæsterne var bekymrede for, hvor hun kunne være forsvundet hen.

Livredderne fandt dog - efter et kvarters tid - ud af, at kvinden blot var taget hjem i sit sommerhus for at spise frokost.

»Når vi har så mange tusinde gæster, som det er tilfældet her i sommerugerne, så er et kvarter lang tid ikke at kunne holde øje med de badende gæster, hvis vi spilder vores tid på en situation, der kunne være undgået,« siger John Mogensen, cheflivredder hos Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til TV 2 Lorry.

Problematikken har fået Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste til at lave skilte med teksten: 'Jeg er ikke ude at bade.'

Skiltene kan man få udleveret hos livredderne på de nordsjællandske strande, hvis man med vilje efterlader sine ting på stranden et par timer.

John Mogensen fortæller også TV 2 Lorry, at strandgæsterne også er mere end velkommen til at skrive deres egen seddel, hvis man hellere vil gøre det end at hente et skilt hos livredderne.