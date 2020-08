En hedebølge rammer Danmark torsdag, og det får nu livredderne til at forberede sig på et stort antal badegæster de næste seks dage.

Samtidig vil Trygfonden Kystlivredning gerne aflive en gammel, livsfarlig myte.

»Med den lovende vejrudsigt forventer vi, at mange danskere vil tage en tur på stranden,« siger René Højer, programchef i Trygfonden, der opfordrer alle til kun at bade mellem de rød-gule livredderflag:

»En nødstedt badegæst kan ikke altid selv signalere, at han eller hun er i problemer, og derfor vil andre badegæster ikke nødvendigvis opdage, at personen er i fare. Du får derfor den største sikkerhed ved at bade der, hvor livredderne holder et skarpt øje,« forklarer René Højer i en pressemeddelelse.

Torsdag vælter en hedebølge ind over landet.

Særligt en myte, der stadig hersker på strandene, er livsfarlig, forklarer René Højers kollega, Lasse Serup Jensby, driftschef i Trygfonden Kystlivredning:

»På strandene møder vi ofte forældre, der fortæller deres børn, at de trygt kan gå i vandet til navlen. Men det kan være et livsfarligt råd, hvis forholdene ikke er til det,« forklarer Lasse Serup Jensby og uddyber:

»Små børn kan nemt blive væltet omkuld af bølger, hvis de står i vand til navlen, og ved stærk strøm kan både børn og voksne komme i alvorlige problemer, hvis de går ud til navlen. Vi opfordrer derfor altid til, at man lærer at svømme, bader efter forholdene og aldrig går i vandet alene. Det er heller ikke nok for forældrene at holde øje med børnene fra stranden. De skal gå med børnene i vandet. Det er både det sikreste og det hyggeligste.«

I sidste uge advarede livredderne mod revlehuller og badning ved høfder, moler og bølgebrydere langs de danske kyster. Der kan være massiv understrøm.

Tre børn blev grebet af strømmen ved Hornbæk i Nordsjælland tirsdag den 28. juli 2020. En kom selv i land, mens livredder fik to i land.

»Der er fortsat risiko for revlehuller. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er revlehuller på stranden, eller hvordan du skal tackle et revlehul, så kan du altid gå hen til livredderne og spørge dem til råds og når du bader mellem livredderflagene, så bader du i et område, hvor livredderne har sikret sig, at badeforholdene er forsvarlige,« forklarer René Højer.