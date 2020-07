Det danske sommervejr frister ikke til en tur på stranden, så derfor vælger de mange vand glade danskere i stedet for at udforske vandet på andre måder på SUP-board, men det er ikke helt ufarligt.

Den populære vandsport Stand Up Paddle lokker danskerne ud i det danske sommerhav, og det holder livredderne beskæftiget.

Det skyldes, at de oppustelige og de lidt billigere SUP-boards, som man efterhånden kan flere steder, ikke er helt ufarlige, når først man kommer ud på havet.

På blot en uge gennemførte livredderne hos Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste 5.808 indsatser, hvoraf det i tre tilfælde vurderes, at personer var i livsfare.

Og det bekymrer John Mogensen, der er livredderchef hos Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, der oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden man hopper i bølgerne.

»Der er slemme historier med folk, der driver til havs, fordi de står op som et sejl og ikke har taget højde for vindretningen – og så går folk i panik, hopper eller falder i vandet,« siger han og fortsætter:

»Det kan gå grueligt galt, så det er vigtigt, at man enten tager et kursus i, hvordan man gør – eller læser den vejledning, der kommer med, når man køber SUP-boards.«

Det alarmerende antal af uheld med SUP-boards har resulteret i, at livredderne i Nordsjælland er stoppet med at registrere dem.

John Mogensen anbefaler, at hvis man skal ud og prøve kræfter med et SUP-board, så er det altid en god idé at tage fat i en livredder, og spørge om der er noget, man skal være opmærksom på.

Forvirringen om pålandsvind og fralandsvind

Flere livreddere fra Tryg Fonden Kystlivredning har været i aktion henover sommeren, og det skyldes især, at folk der prøver SUP-boards ikke er klar over, hvilken styrke vinden har.

Det ellers populære surfbræt er af samme type som en oppustelig badebold, så det er let at forestille sig, hvordan en badebold i blæsevejr vil flyve væk fra kysten.

Og det er lige præcis den sammenligning Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Tryg Fonden Kystlivredning, gerne vil sætte fokus på.

»Vi kan se på strandene, at der er rigtig mange, der i denne sommer har kastet sig over SUP, og mange af de SUP-boards, som vi ser på vandet, er oppustelige. Et oppustelig SUP-board agerer fuldstændig som et stort badedyr, når der er vind,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, at de fleste ved, at det ikke er særlig smart at tage ud på en kæmpe oppustelig enhjørning i fralandsvind, men vi har oplevet, at både børn og voksne tager ud på oppustelige SUP-boards i fralandsvind, og i sidste uge måtte vi redde flere personer på SUP-boards i land,« siger han.

Det er især afgørende om, der er pålands- eller fralandsvind. Det skyldes, at man i værste fald ved fralandsvind kan drive til havs, og så er der langt tilbage til kysten – derfor anbefaler livredderne, at man ikke går ud på SUP-board, når der er fralandsvind.

»Det er vigtigt at huske, at SUP-board ikke er legetøj – det er fartøj,« siger han til TV 2 Lorry.