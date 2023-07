Hestehuller, understrøm eller blot en manglende respekt for havets enorme kræfter.

Hver sommer er livreddere ude og advare mod de farer, som hører til havet.

Men for livredder John Mogensen, cheflivredder ved Nordsjællands Livredningstjeneste, er der også noget andet, der fylder, og som han er godt og grundig træt af.

Det fortæller han til Radio4 Morgen.

Oftere og oftere hører han nemlig strandgæster kommentere på andres gæsters udseende. Her oplever han især, at det er overvægtige personer, som får en kommentar med på vejen, og det gider han altså ikke mere.

»Det går rigtig tit på overvægt (...) Jeg tror, at de fleste af os godt ved, om vi er overvægtige eller ikke overvægtige, og det behøver vi ikke at høre en eller anden smartass-kommentar til vennerne om, når de lige går forbi,« siger han i programmet.

Her fortæller han også, at der er sket en negativ udvikling. For hvor det tidligere mest var det, han kalder for 'store knægte', som sagde den slags, er det i dag også voksne.

Konsekvensen er, at han ser nogle søge væk fra de mere befærdede dele af stranden, og det er problematisk, da det er her, livredderne opholder sig, så de kan rykke ud, hvis der skulle ske noget.

Derfor sender han en klar opfordring til gæsterne om at lade den dårlige opførelse blive derhjemme, så alle kan få en god tur på stranden.