Det tyder på, at det kunne være gået grueligt galt.

For et møde med 20 cyklister, der kørte ned ad Ellebækvej udenfor Birkerød tirsdag formiddag 5. juli, kunne have endt med flere dødsfald.

Det oplyser Den Kongelige Livgarde på Facebook.

For et 32 tons tungt Infanterikampkøretøj (kaldet IKK) mødte cykelholdet på Ellebækvej et sted, hvor der ikke var meget plads. Køretøjet kørte med en hastighed på 40 km/t rundt i et sving, da føreren måtte hakke bremserne i for at undgå at torpedere mange af de modkørende cyklister.

Området er et militært område og der bør ikke være cyklister eller andre civile på vejen i arbejdstiden mellem kl. 7-17.

Livgarden forklarer, at der er skiltet i begge ender af Ellebækvej, hvor det fremgår, at det er et militært område og at man skal have et ærinde enten til Forsvaret, Sjælsø Skydebaner eller til Kriminalforsorgen for at benytte vejen.

Ved indkørslen til Ellebævej fra Sandholmgårdsvej er ligeledes placeret skilte, der fortæller, at man SKAL have et ærinde til Forsvaret, Sjælsø Skydebaner eller Kriminalforsorgen for at benytte vejen Foto: Den Kongelige Livgarde Vis mere Ved indkørslen til Ellebævej fra Sandholmgårdsvej er ligeledes placeret skilte, der fortæller, at man SKAL have et ærinde til Forsvaret, Sjælsø Skydebaner eller Kriminalforsorgen for at benytte vejen Foto: Den Kongelige Livgarde

»Vi er oprigtigt bange for, at der sker en ulykke, som koster liv. Formålet med opslaget er at synliggøre et problem, som kan fjernes via dialog og forståelse om vejens brug. En ulykke vil ikke være til at bære for begge involverede parter – specielt fordi der er regler for, hvem der må benytte vejen,« fortæller kaptajn og presseofficer Thomas H. Reimann.

Den Kongelige Livgarde mistænker, at flere bilister og cyklister benytter vejen, som en smutvej for at undgå at krydse Kongevejen og de to lyskryds, som kan give trafikale problemer.

»Vi er i gang med at se på, hvorledes vi bedre kan synliggøre, at det er en militær vej, men vi vil også – i samarbejde med Militærpolitiet – lave stikprøvekontroller af færdslen på vejen – alt sammen for at undgå en alvorlig ulykke,« siger Thomas H. Reimann yderligere i opslaget.

Det er ikke kun i Birkerød, at man har haft problemer med cyklister på det seneste.

Før du kører ind i området udenfor perioden 7-17 i hverdagene, SKAL du have undersøgt på Forsvarets Støjportal, om der er aktiviteter i området. Foto: Den Kongelige Livgarde Vis mere Før du kører ind i området udenfor perioden 7-17 i hverdagene, SKAL du have undersøgt på Forsvarets Støjportal, om der er aktiviteter i området. Foto: Den Kongelige Livgarde

For ved dette års første etaper i Tour de France i Danmark havde man problemer med seks tyske cyklister, som forsøgte at komme med Tour-feltet over broen.

De blev afhentet af politiet og er nu sigtet.

»Fyns Politi kan bekræfte, at seks tyske cyklister er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fordi de cyklede ud på Storebæltsbroen fra Sjællandssiden, efter Tour-feltet var passeret,« oplyser Charlotte Nyborg, kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi til TV 2 ØST.