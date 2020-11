Normalt passer de på dronningen foran Amalienborg.

Men fra i dag, i morgen eller i næste uge skal en række livgardere lægge bjørneskindshuen på hylden og skifte arbejdspladsen i det centrale København ud med en vilkårlig minkfarm i Nordjylland.

Over for B.T. bekræfter Forsvarskommandoen, at Livgarden i en indtil videre ukendt periode skal deltage i den proces, der forude venter med at aflive 15-16 millioner mink.

Livgarden, som bliver indsat i regi af Fødevarestyrelsen, skal ikke bistå med selve aflivningen, men føre protokol og sørge for, at dyrene bliver aflivet, og alt forløber, som det skal.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange repræsentanter fra Den Kongelige Livgarde, der skal sendes til Nordjylland, eller hvor længe de skal være der.

Årsagen til, at millioner af mink skal aflives, skyldes, at Statens Serum Institut har opdaget en coronamutation i mink.

Det oplyste Mette Frederiksen (S) på et pressemøde klokken onsdag.

Mutationen, som kaldes cluster-5, er så at sige en coronavirus 2.0, og derfor udgør den en risiko mod vaccinen, som lige nu bliver udviklet verden over.

»Vi siger ikke på nuværende tidspunkt, at vaccinerne ikke kommer til at virke. Men vi har en ret stor bekymring, og derfor handler vi nu. Det vil være en stor bekymring for folkesundheden, hvis minkavlen fortsætter,« lød det fra faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak, der også var med på pressemødet.

I alt skal der aflives mink på omkring 1.100 minkfarme.