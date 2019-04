Partistifteren Rasmus Paludan demonstrerer tirsdag eftermiddag på hjørnet af Nybrovej og Bagsværdvej i Lyngby nord for København.

Både politiet og en mindre gruppe af moddemonstranter er dukket op.

Paludan har blandt andet kastet med en koran.

Demonstrationen finder sted samtidig med, at politiet har meddelt, at han frem til 23. april får forbud mod at demonstrere i Københavns Politikreds.

»Det er rablende vanvittigt,« lyder hans egen kommentar til forbuddet.

Billeder fra stedet viser, at moddemonstranterne er ved at ankomme til stedet ved 17.15-tiden, og at politiet er særdeles talstærkt til stede.

Opdateres...