Tirsdag morgen landede Mint i Danmark, og familien var for første gang i over et år samlet på dansk jord.

Følg med i videoen øverst, når Mint og papfar Frank Thøgersen bl.a. svarer på spørgsmål om at få afslag på ophold i Danmark, bo 10.000 km væk fra sin lillebror og efter et år vende tilbage til Danmark som en politisk sag og et kendt ansigt.