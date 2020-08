Tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen præsenterer sin nye erindringsbog 'Om de fleste - og det meste' til en bogreception mandag eftermiddag på Toldboden i København.

Bogen har allerede fået meget opmærksomhed, da Lars Løkke bl.a. har fortalt, at han overvejer at starte et nyt parti.

I erindringsbogen skriver Løkke desuden, at et samarbejde hen over midten, der indebærer Radikale Venstre, er afgørende for, at Venstre igen kan få en plads i Statsministeriet. Det har Jakob Ellemann-Jensen afvist.

