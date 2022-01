Efter B.T.s afsløring af 3F-formand Per Christensens vilde dobbeltliv og spind af løgne er fagforbundets hovedbestyrelse indkaldt til ekstraordinært krisemøde.

Her skal Per Christensen forklare sig over for den 88 mand store hovedbestyrelse, som skal afgøre, om de stadig har tillid til ham.