Så er det blevet den tid på året.

Nytårsaften står for døren, når vi verden over siger farvel til 2020. Traditionen tro holder Dronning Margrethe sin årlige nytårstale, og du kan herunder følge med før, under og efter talen. I videoen øverst kan du også følge klargøringen af nytårsaften på Time Square i New York.