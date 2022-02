Siden 8. december har chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, siddet varetægtsfængslet – mistænkt for at lække fortrolige oplysninger fra efterretningsvæsenet.

Hans forsvarer forlanger ham løsladt og sigtelserne offentliggjort. Men vejer hensynet til den nationale sikkerhed tungere?

Følg B.T.s liveblog fra landsretten: