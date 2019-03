Det er ingen lykkelig begivenhed i Livas familie, når Liva fylder 18 år. Overgangen til voksen betyder nemlig, at hun - som loven ser ud i dag - reelt set tvinges til at komme på institution, selvom familien fortsat ønsker at passe hende hjemme.

»Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg gør en forskel. Det er det hele værd,« siger 54-årige Jørgen Krøigaard, far til Liva.

De sidste mange år har han viet sit liv til at passe hende 24 timer i døgnet. Selv om natten er han ved hendes side i tilfælde af, hun får et epileptisk anfald, får problemer med vejrtrækningen eller har brugt for at blive vendt om på siden, som hun skal ca. tre gange i løbet af en nat.

17-årige Liva er hjerneskadet, blind, lider af epilepsi og spastisk lammelse.

Jørgen er sammen med sin datter 24 timer i døgnet og arbejder derfor ikke. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Jørgen er sammen med sin datter 24 timer i døgnet og arbejder derfor ikke. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Hun kan ikke meget andet end at høre og føle nærheden fra sine nærmeste. Selv de mest basale ting, som vi andre tager for givet, kræver forældrenes hjælp. Som f.eks. at få tøj på, spise, blive vasket, alt - fra hun kommer ud af sengen om morgenen, og til hun skal i seng igen om aftenen.

Mentalt er hun på niveau med en tre til seks måneder gammel baby.

»Hun er vores barn, og vi løfter gerne det ansvar,« siger Jørgen Krøigaard, der bor i Aarhus sammen med sin hustru og børnene Liva på 17 år og Asta på 13 år.

Historien om Liva kommer i kølvandet på en række artikler i B.T. om handicappede børn og deres forældre, der kæmper for at få tilstrækkelig med træning, så de i fremtiden ikke er nær så afhængige af andre.

Hjælperen Louise placerer Liva i en maskine, hvor hun kan stå op. Det er vigtigt, at hun kommer op og stå, så hun med tiden ikke får knogleskørhed. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Hjælperen Louise placerer Liva i en maskine, hvor hun kan stå op. Det er vigtigt, at hun kommer op og stå, så hun med tiden ikke får knogleskørhed. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Nu er det så Liva, der i overgangen fra barn til voksen møder modstand fra systemet. Når Liva 21. juni i år fylder 18, overgår hun fra at være forældrenes ansvar til at være samfundets. Familien ønsker dog fortsat, at Liva skal blive boende hjemme frem for at komme på institution:

»Det er her, hun trives, og her, hun hører til. Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt skiftende personale på en institution vil være i stand at give hende den omsorg og kærlighed, hun har brug for. Vi er dem, der er parate til at gå den ekstra mil for hende,« siger han.

Problemet er imidlertid, at Liva og andre stærkt handicappede børn lige nu er ofre for en dom afsagt i Vestre Landsret i 2015. Her blev det besluttet, at kommunen kun må yde tilskud til praktisk hjælp og ikke til såkaldt overvågning.

En foranstaltning, der kan være nødvendig, hvis den handicappede f.eks. får epileptisk anfald, vejrtræknings- eller synkeproblemer, som kræver akut indgriben.

Jørgen Krøigaard, Livas far, frygter den dag, Liva fylder 18 år. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Jørgen Krøigaard, Livas far, frygter den dag, Liva fylder 18 år. Foto: Mikkel Berg Pedersen

I praksis betyder det, at Liva er tvunget til at flytte på døgninstitution, fordi forældrene ikke alene kan klare den kæmpemæssige plejeopgave, Liva er.

»Vi vil gøre hvad som helst for, at hun kan blive hjemme, men vi må jo også erkende, at vi skal kunne trække vejret som familie. Vi har også en lillesøster at tage hensyn til. Og derfor bliver vi også nødt til at have noget døgnaflastning en gang i mellem,« siger Jørgen Krøigaard.

Fra Livas 18 års fødselsdag får Jørgen Krøigaard ikke længere tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at familien også får sværere ved at klare sig økonomisk, hvis de fortsat selv ønsker at passe Liva hjemme og skal klare sig for én indtægt.

Liva og hendes familie ved ikke, hvad de gør, hvis ikke der sker ændringer inden fødselsdagen 21. juni.

Selvom Liva stort set ingenting kan, modtager hun konstant masser af omsorg fra familie og sin hjælper Louise. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Selvom Liva stort set ingenting kan, modtager hun konstant masser af omsorg fra familie og sin hjælper Louise. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi kender ikke vores fremtid. Det er smertefuldt at tænke på, at Liva måske skal på institution. Det vil blive et trist liv,« siger Jørgen Krøigaard.

Han føler sig svigtet af regeringen, der allerede i 2016 bebudede en løsning på overvågningsproblematikken.

Det siger loven: Serviceloven indeholder en række bestemmelser om hjælp til borgere med nedsat funktionsevne.

Som handicappet kan du søge en såkaldt BPA-ordning. BPA er forkortelse for Borgerstyret Personlig Assistance.

Formålet med en BPA ordning er, at man trods et fysisk eller psykisk handicap kan leve et så selvstændigt liv som muligt i egen bolig.

Det er dog en betingelse for at være på en BPA ordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne ud fra paragraf 96 i serviceloven.

Da Liva ikke opfylder dette krav, kan hun i stedet få hjælp efter servicelovens paragraf 95 stk. 3.

Der kan dog ikke udmåles støtte til, at en hjælper er til stede alene med henblik på overvågning. Derfor vil opgaven alene være overladt til forældrene, hvis de ønsker at passe hende hjemme.

I praksis vil konsekvensen for svære handicappede som Liva betyde, at hun tvinges til at komme på institution.

»Jeg synes, det er beskæmmende, at der nu er gået tre år. Det er forfærdeligt at tænke på de familier, der allerede har smidt håndklædet i ringen. Det undrer mig, hvordan tvangsinstitunalisering af et barn kan være konservativ politik? Familien er hendes netværk, og det netværk både kan og vil gerne løfte opgaven,« siger faderen.

I et svar til Folketingets Børne- og Socialudvalg svarede den ansvarlige minister på området, Mai Mercado, i sidste uge, at hun ’rigtig gerne vil finde en løsning’. Hvornår der så vil foreligge en konkret løsning, er endnu uvist – dog fortsætter dialogen i løbet af foråret, oplyser ministeren i sit svar.

Liva får hovedbundsmasage af hjælperen Louise. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Liva får hovedbundsmasage af hjælperen Louise. Foto: Mikkel Berg Pedersen