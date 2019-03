Søndag sagde en far endeligt farvel til sin blot 14-årige datter, der for præcis et år siden tog en overdosis i en lejlighed på Østerbro – også omtalt som ’Dødslejligheden’.

»Det er så trist, så man tror, det er løgn,« siger en nær ven af faderen til den 14-årige pige.

Denne søndag eftermiddag er han blandt de venner, der er samlet på Vestre Kirkegård i København for at mindes pigen Liv og hendes kæreste Marcus.

Liv var den dengang 14-årige pige, der i marts sidste år tog en overdosis af metadon og MDMA i den såkaldte 'dødslejlighed' på Østerbro i København. Hun fik ikke den fornødne lægehjælp i tide, og hun pådrog sig derfor en svær hjerneskade, som hun kæmpede med, indtil hendes unge krop sagde stop d. 16. januar i år.

Livs mindesten Foto: Nils Meilvang

Hendes mindesten er sat ved hendes jævnaldrende kæreste Marcus’ gravsted. Han døde ved samme lejlighed.

I oktober sidste år blev Livs mor idømt to års fængsel for at have efterladt børnene i hjælpeløs tilstand.

Pga. stridigheder i familien er Liv ikke blevet begravet på Vestre Kirkegaard. I stedet er det på foranledning af Livs far, Nikolaj, blevet til en mindesten.

»Jeg besøger stedet hver morgen, og jeg vil komme her meget fremover. Det er dejligt at have fået en mindesten, når nu det ikke kunne være anderledes. Hun var en dejlig pige, og jeg er ked af, at hun ikke nåede at få mere ud af livet. Desværre vælger man jo ikke selv sine forældre,« siger faderen.

Livs far Nikolaj siger farvel til sin datter ved mindehøjtidelighed d. 10. marts 2019. Foto: Nils Meilvang

Omkring 150 mennesker har slået ring om mindestenen, et billede af det unge kærestepar, der forelsket kigger ind i kameraet, og et blomsterhav i alskens farver.

Unge teenagere, de fleste med en cigaret i munden, voksne og små børn krammer Nikolaj på skift. Nogle græder, andre kigger tomt ud i luften eller ned i jorden.

»Man ved ikke rigtig, hvad man skal sige eller gøre,« siger en teenagedreng henvendt til sine venner.

Nikolaj står med hænderne begravet i lommerne og virker fattet, da præsten holder sin tale. Han beskriver den alt for tidlige død som ’svær at finde mening i’.

Præsten taler ved mindehøjtideligheden. Marcus' far, Allan Nielsen, holder Nikolaj (far til Liv) i armen. Foto: Nils Meilvang

»Man er nødt til at prøve at holde sig oppe,« siger Nikolaj.

Under præstens tale står Nikolaj arm i arm med faderen til Marcus, Allan Nielsen.

Han kæmper til gengæld med at holde tårerne tilbage, og må flere gange bide sig i underlæben.

»Det er elskeligt at se, at der er kommet så mange mennesker. Det vidner om, at de har været nogle dejlige børn, der var elsket. Det har været en hård tid siden Marcus’ død. Man tror, man er en mand, men i virkeligheden er man en mus. Så jeg har fået noget psykologhjælp for at prøve at få det bedre,« siger han.

Marcus's gravsted og Livs mindesten på Vestre Kirkegaard i København. Foto: Nils Meilvang

De fremmødte synger ’Altid frejdig når du går’. Selv teenagedrengene, der kom kørende på knallert og med kasketten på skrå, synger mumlende med på salmen.

Efterfølgende dækkes der op til boller, kage, sodavand og øl i den bidende marts kulde.

»Det er synd for faderen,« siger en lille pige henvendt til sin mor.

Nikolaj trøster sig dog ved, at hans datter nu på en eller anden måde er forenet med sin kæreste, og han har et sted at gå hen for at mindes sin datter.

Præsten giver Nikolaj et kram. Foto: Nils Meilvang