Da Liv Gro Jensen, hendes kæreste og deres to børn sidste år så julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', blev de forelsket i en af karakterernes navne.

Liv og kæresten Gitte syntes nemlig så godt om pigen Falke og hendes navn, at deres kommende datter skulle hedde det samme.

Så langt, så godt.

Datteren blev født i august 2020, og forældreparret begyndte med det samme at kalde deres lille guldklump for Falke, men nu har historien taget en frustrerende drejning.

Liv Gro Jensen og datteren Falke, som hun altså ikke må hedde. Foto: Privatfoto Vis mere Liv Gro Jensen og datteren Falke, som hun altså ikke må hedde. Foto: Privatfoto

Det skriver TV 2.

Da Liv og Gitte skulle navngive Falke rent formelt, fik de et overraskende svar fra både Kirkekontoret og Familieretshuset:

Falke er ikke et pigenavn. Det er et drengenavn.

I stedet kan de kalde deres datter for enten Falk eller Falka.

Men nej. Byrådspolitikeren og hendes kæreste har kaldt Falke for Falke, siden hun blev født, og de er nu dybt frustrerede over, at de ikke kan få lov at kalde deres datter, hvad de vil.

»Jeg er vred. Jeg er også ked af det, for hun har heddet det i lang tid,« siger Liv Gro Jensen til TV 2..

Liv nævner også, at piger kan hedde andre fuglenavne som Merle og Lærke, og at det derfor ikke giver mening, at deres fire måneder gamle datter ikke må hedde Falke.

Familieretshuset har afvist parret med den begrundelse, at »Falke ikke er udbredt som pigenavn hverken i Danmark eller i udlandet«.

Men Liv og Gitte vil alligevel prøve at anke afgørelsen, så de kan få lov at kalde deres datter det, som de gerne vil.