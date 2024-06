Efter 1. juli publiceres der ikke nyt indhold på bibliotekernes digitale tilbud Litteratursiden.

Bibliotekernes gratis tilbud Litteratursiden.dk lukker i sin nuværende form fra 1. juli.

Det oplyser Det Digtale Folkebibliotek i en pressemeddelelse.

Fremover kommer der ikke nyt indhold på hjemmesiden, men borgere vil stadig kunne bruge alt det, der allerede findes på siden.

Litteratursiden.dk indeholder inspiration, baggrund og viden om ny og ældre skønlitteratur og faglitteratur.

Derudover kan man også finde portrætter af forfattere samt anmeldelser og analyser af bøger.

Lukningen sker som led udviklingen af Det Digitale Folkebiblioteks nye digitale tilbud, der forventes at være færdig i slutningen af 2025.

Tilbuddet, der har arbejdstitlen "Det fokuserede tilbud" skal samle alle Folkebibliotekets tilbud et sted og gøre det mere overskueligt for borgerne, fortæller Jens-Ole Winther.

Han er formand for Det Digitale Folkebibliotek.

- Brugerne har tidligere haft flere forskellige brands at forholde sig til, når de skulle hente information om lånetilbud.

- Vi tror på, at vi vil kunne styrke og hjælpe brugerne mere med at sikre sig den information det samme sted, hvor de også låner deres materiale. Det er både fysisk og digital materiale - altså lyd og e-bøger, siger han.

Anmeldelser og analyser vil ikke indgå i samme grad i det nye tilbud, som man kender fra litteratursiden i dag, fortæller Jens-Ole Winther.

Præcis hvad det nye tilbud derudover skal indeholde, begynder Det Digitale Folkebibliotek at arbejde på efter sommerferien.

- Men det er klart, at de trofaste brugere af litteratursiden kommer til at mangle lige netop den måde at lave litteraturformidling på. Men vi håber med det nye, at vi kan komme til at imødekomme mange af vores brugeres behov, siger Jens-Ole Winther.

Det Digitale Folkebibliotek er sammenslutningen af folkebibliotekerne i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig.

Litteratursiden.dk har eksisteret siden 2002 og blev åbnet af den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen (K).

Fra sin åbning og indtil udgangen af 2023 fik siden driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Tilbuddet har siden 1. januar 2024 været en del af Det Digitale Folkebibliotek.

/ritzau/