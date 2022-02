Slår du vejen forbi Sømosen i Dronninglund, spotter du sandsynligvis et uventet dyr.

Her vandrer der nemlig næsten dagligt en horde af hvide, brune og sorte alpakaer rundt i snor.

I den anden ende af snoren finder du Lise Drastrup. Hun er nu på tredje år stolt ejer af den pelsede flok.

»Min mand, Martin, og jeg sagde bare til hinanden en dag, at nu skulle vi simpelthen have nogle alpakaer i vores liv. Vi kastede os bare ud i det, vi er ikke grubletyperne,« griner Lise Drastrup.

Ved 'Alpacas of Fredly' kan du købe gåture med alpakaerne. Her arbejder Lise Drastrup med at gå turene med alt fra pensionister til børnehavebørn. Ruten er godt to kilometer og foregår i det meget langsomme tempo, som dyrene sætter.

Valget om at opdrætte alpakaer er måske atypisk, men Lise Drastrup og hendes mand valgte dem af en helt speciel grund.

En af Lise Drastrups 46 alpakaer, Tom Sawyer, smiler til kameraet. Foto: Lise Drastrup Vis mere En af Lise Drastrups 46 alpakaer, Tom Sawyer, smiler til kameraet. Foto: Lise Drastrup

»Vi har fire børn, der er autister, og alpakaerne er simpelthen så rolige, at det smitter af. De har ingen krav til dig, så alt, hvad du har lyst til at give, er super, men de forventer ingenting. Det er et forventningsfrit miljø.«

Så har dyrene også et betagende udseende, som alpakaejeren kalder det. Derudover lugter dyrene ikke og er bløde at røre ved.

»Alle de her sanser, som kan være forstyrrende, hvis man har nogle udfordringer, bliver ikke forstyrret af en alpaka. Så det var på grund af vores børn, at vi tænkte, at de her dyr kunne være gode for os. Det er dejligt at lave noget sammen, der ikke kræver noget særligt. Vi kan være fælles med vores børn om det her.«

Familiens samvær om den hyggelige og overskuelige aktivitet gav Lise Drastrup inspiration til at give den oplevelse til flere mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har lige så nemt ved at opsøge oplevelser på normal vis.

Om alpakaen Alpakaen er et pattedyr, der oprindeligt er fra Sydamerika.

Den bruges primært til at producere det kendte, og ofte dyre, alpakauld.

Alpakaen er afhængig af, at mennesker barberer dens uld af en gang om året, fordi de ikke selv kan smide det. Derfor er det heller ikke et vildt dyr.

»Jeg tager også alpakaerne med ud på plejehjem og bosteder, aktivitetstilbud, døvblindecentret i Aalborg og børnehaver. Personligt synes jeg, der er for mange ting, vi skal have særlige kompetencer for at kunne være med til. Det her er et projekt, der kan lykkes for alle.«

Ud over besøgene er Lise Drastrup altid med på gåturene, og dem er der efterhånden mange af.

»Jeg har tilbudt gåture i to år nu, og det sidste år har jeg stort set været booket hver dag. Jeg har også bookinger helt frem til sommer.«

Man går typisk i hold af otte, som tit er en flok mennesker, der ikke kender hinanden på forhånd.

»Så griner vi os igennem det hele. Nogle gange har vi alvorlige snakke, og andre gange virkelig sjove snakke. At folk er glade og spændte på at være sammen med dyrene og nyde samværet, er en energikilde, der bare siger spar to.«

Alpakaene kan gå ruten i Sømosen i næsten al slags vejr. Foto: Lise Drastrup Vis mere Alpakaene kan gå ruten i Sømosen i næsten al slags vejr. Foto: Lise Drastrup

»Jeg møder fantastisk mange spændende mennesker, og der opstår en god gruppeenergi. Vi er bare fælles om dyrene, og så er det lige meget, om du er direktør og er kommet i en kæmpe bil, eller om du kun lige har til dagen og vejen. Der er ingen forskel på os på den tur.«

Gåturene med alpakaerne mener Lise Drastrup også giver folk et tiltrængt afbræk fra hverdagen.

»Det har en helt terapeutisk virkning. Man griner og smiler hele vejen og forsvinder fra det travle hverdagstrummerum, som vi nogle gange virkelig har brug for at komme ud af. På gåturen skal du slet ikke tænke på noget andet end, om dyret følger med dig lige nu, om det vil tæt på dig, og om de lader dig ae dem.«

»Til marts flytter jeg også hele menageriet ud på min gård i Brønderslev. Så bliver der også mulighed for at komme på gårdbesøg, som der er stor efterspørgsel på.«

Her vil Lise Drastrup lave guidede ture og fortælle om dyrene, mens gæsterne kan kigge rundt på de i alt 46 alpakaer samt de må føl, der boltrer sig på gården.

Det bliver også en fryd for dem, alpakaerne i første omgang blev købt til.

»Det kommer til at give mine børn ekstra meget ro, når vi kommer til at bo sammen med alpakaerne Den yngste, vores dreng på 10, har rigtig meget adhd. Nu kommer vi for eksempel til at kunne sige 'vil du ikke lige løbe ud og se, om dyrene har det godt?'. Så kan han bruge sin energi på noget, der giver mening for ham, og han kan falde til ro ved bare at stå og kigge på dem.«

Selvom gåturene bliver booket hurtigt op, er der stadig rig mulighed for at nå en tur. Lise Brastrup regner nemlig med at lade de interesserede bruge tid med hendes alpakaer en god rum tid endnu.

»Jeg gør det her så længe, jeg synes, det er sjovt. Og det synes jeg stadig, det er.«