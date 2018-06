En tur til stranden skulle gerne består af en dukkert i det kølige vand, efter kroppen er blevet varmet godt op i solen.

Det kan den også sagtens, men på Liseleje Strand og Lille Kulgab i Nordsjælland følger der lige nu en masse bakterier med. Så mange, at Halsnæs Kommune anbefaler, at man holder sig væk.

På begge strande er der ved en rutineprøve fundet forhøjet værdi af bakterietypen enterokokker.

Halsnæs Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at der, siden prøverne blev taget, har været skiftende vind- og vandforhold på de to strande. Derfor kan vandet være skiftet op til flere gange, og der skulle derfor ikke være nogen umiddelbar fare ved at bade i vandet.

Kommunen henstiller dog alligevel til, at man undlader at bade for en sikkerhedsskyld. Bliver man smittet, kan det for personer med nedsat resistent medføre betændelse i urinveje og galdeveje samt hjerteklapbetændelse.

Kommunen har taget nye prøver, og de forventer at have et resultat senest mandag den 18. juni.