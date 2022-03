»Hvorfor skal vi undskylde, at vi ikke drikker?«

Sådan lød en del af overskriften for nylig i en klumme i Kristeligt Dagblad skrevet af 46-årige Lise Floris, der er en af de danskere, der har taget et aktivt valg om ikke at drikke alkohol overhovedet.

I hvert fald har det været sådan siden 1. januar 2022, hvor Lise og hendes mand tog beslutningen om en såkaldt ‘Dry January’ – en alkoholfri måned, som ligefrem er blevet et fænomen flere steder i verden.

Ikke fordi Lise og hendes mand har været alkoholikere eller haft problemer med at styre det, men fordi de havde lyst til at prøve noget nyt.

»Vi havde som så mange andre drukket alt for meget i december måned og trængte virkelig til en pause. Og da der så var gået en måned uden alkohol, begyndte vi at lege med ideen om, at det kunne blive en livsstil,« siger hun.

Reaktionerne var til at starte med positive, og parret blev mødt med forståelse. Men efter Lise og hendes mand har meldt ud, at de har planer om at fortsætte projektet til og med juni, har de nærmere skullet undskylde deres valg.

»Vi er ofte blevet mødt af en total uforståenhed. Det har overrasket os, at der er den her skepsis hos så mange mennesker,« siger Lise Floris, der til daglig arbejder som freelancejournalist.

Hendes klumme er lige nu særlig aktuel, efter Sundhedsstyrelsen i sidste uge meldte ud, at voksne højst bør drikke 10 genstande om ugen, og at der bør fordeles over alle ugens dage, så man maksimalt drikker fire genstande på samme dag.

Læg dertil, at børn og unge under 18 år helt frarådes at drikke alkohol.

Men gode råd fra myndighederne har langtfra manifesteret sig i befolkningen, oplever Lise Floris:

»Man føler sig jo dømt for noget, der efter min mening burde være en indlysende god ting. Man føler, at man skal retfærdiggøre et sundt valg. Det er det, jeg synes er det absurde i det. Hvis man stopper med at ryge, så er man en helt, men hvis man stopper med at drikke, så er man bare underlig,« siger hun.

Det var især en bedre nattesøvn og lidt færre kilo på sidebenene, der fik Lise til at fortsætte projektet. Men også en pænere hud og bedre koncentration samt weekender uden tømmermænd har haft noget at sige.

Lise Floris. Foto: Alina Ziyi. Vis mere Lise Floris. Foto: Alina Ziyi.

Samtidig har hun fundet stor inspiration fra sociale medier og podcasts om et alkoholfrit liv.

Lise Floris håber, at hun med sin klumme kan være med til at skabe en respekt for sin beslutning om at kvitte alkoholen. Nysgerrighed frem for fordømmelse, som hun formulerer det i sin klumme.

»Det er jo lidt, som om der kommer noget imellem os, nogle bliver sågar lidt skuffede eller irriterede over, at man har taget det valg.«

Selvom Lise oplever fordømmelse, håber hun, at hun med sine valg ubevist kan påvirke sin teenagedatter i fremtiden.

»Jeg tror ofte, at voksne har en tendens til at bagatellisere alkohol over for unge. Vi ser det lidt som en manddomsprøve og opfordrer dem til at blive fulde første gang i hjemme. Men hvorfor egentlig introducere dem for alkohol? Vi sidder jo heller ikke og ryger en smøg med dem,« siger Lise Floris, der foruden sin datter har to sønner, der studerer i udlandet.

»Personligt har vi ikke prøvet at få vores børn til at holde sig væk fra alkohol. Men jeg tror, at unge, der vokser op med forældre, der ikke drikker, på en eller anden måde bliver positivt påvirket,« siger hun.

Lise og manden har endnu ikke taget helt stilling til, om de helt vil droppe alkoholen, når juni lakker mod enden.

»Det mål ser jeg ikke nogen problemer i, men vi er påpasselige med at melde 100 procent ud og prøver at tage et skridt ad gangen. Det kan godt være svært med presset udefra. Men som det ser ud nu, er det en ny livsstil, vi gerne vil starte på.«