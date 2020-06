Med tasken fuld af håndsprit, visir, handsker, overtøj og paraplyer er 71-årige Lise Scaldemose klar til at besøge sin mand, Jørgen Schaldemose, på plejehjemmet Sifsgård i Aarhus.

Lise må nemlig kun besøge sin mand udendørs ved plejehjemmet på grund af ekstra corona-forsigtighed. Og det foregår i en halv time hver dag i alt slags vejr.

»Det er unaturligt og nedværdigende, og jeg undrer mig over, at vi ikke må komme ind. Selvfølgelig skal Gud og hver mand ikke komme indenfor, men jeg kan ikke forstå, at man ikke åbner mere på plejehjemmene, når der er to indlagte i hele Region Midtjylland,« fortæller Lise Schaldemose til TV 2 Østjylland.

Under coronakrisen har landets plejehjem været pålagt en række restriktioner for at skærme beboerne. Som noget nyt, oplyser Sundheds- og Ældreminiseriet onsdag, at det bliver muligt for plejehjemsbeboeren at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Men de nye regler gør ingen forskel for Lise og Jørgen, der fortsat må nøjes med de daglige udendørs besøg på en halv time ad gangen, som Lise skal bestille tid til i forvejen.

»Det er ikke vores måde at leve på eller vores måde at være sammen på, og jeg føler, jeg svigter Jørgen,« siger Lise Schaldemose.

Da Jørgen flyttede ind på plejehjemmet 16. marts 2020, boede Lise hos ham i de første fem uger. På grund af Jørgens tilstand skal han stemmetræne hver dag, og det hjælper Lise med.

»Vi skal både nå at stemmetræne og være sammen. Det er svært at nå det hele på en halv time, så vi når nærmest ingenting. Det er utilstedeligt, at det bliver ved med at være sådan her,« lyder det fra Lise Schaldemose.

Lise og Jørgen Schaldemose uden for Jørgens plejehjem. Foto: TV 2 Østjylland Vis mere Lise og Jørgen Schaldemose uden for Jørgens plejehjem. Foto: TV 2 Østjylland

Ifølge Lise Shaldemose er det ikke alene de pårørende, der lider under de nuværende restriktioner.

»Bare i de fem uger, jeg var hos Jørgen, kunne jeg se, hvordan glimtet i øjnene hos de ældre forsvandt mere og mere. Jørgen siger, at han ikke er på plejehjem, men i plejefængsel.«

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), mener, at der er brug for en større lempelse af besøgsforbuddet på plejehjemmene.

»Det er en fornærmelse over for de ældre og deres pårørende, at besøg fortsat skal foregå udenfor som udgangspunkt,« siger Jette Skive, der fortsætter:

»Personalet er så dygtige til at holde coronavirus væk fra plejehjemmene i Aarhus. Vi har ikke haft et eneste tilfælde på plejehjemmene i tre måneder. Så kan det ikke være rigtigt, at pårørende ikke må komme indenfor og være sammen med deres nærmeste. Der må findes flere fleksible løsninger,« lyder det fra rådmanden.

I Sundheds- og Ældreministeriets nyeste udlægning af den forsigtige genåbning af blandt andet plejesektoren skriver de, at 'Forudsætningen for genåbningen af besøg fra pårørende er, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så både beboere, patienter og personale kan føle sig trygge'.

Ægteparret Lise og Jørgen Shaldemose håber på, at besøgene snart kan foregå inden for plejehjemmets døre.

»Min appel til politikerne er, at vi får lov til at komme indenfor i lejligheden til vores pårørende på plejehjemmet. Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at alle vennerne kan komme ind. Jeg synes det helt i orden, hvis det i en periode kun er to eller tre.«

Det har ikke været muligt for TV 2 Østjylland at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed, der udmønter retningslinjerne. Sundhedsministeren Magnus Heunicke siger dog følgende i en pressemeddelelse:

»Restriktionerne på besøg er for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod smitte, herunder ældre på plejehjem, patienter på sygehusene og indlagte psykiatriske patienter, men vi ved desværre godt, at restriktionerne har haft menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og deres pårørende. Derfor er det vigtigt, at vi nu skaber bedre muligheder for besøg i takt med, at vi har fået smitten under kontrol og også åbner op i andre dele af samfundet.«

»Vi gør fortsat alt, hvad vi kan, for ikke at få smittekæder ind på sygehusene og plejehjemmene, for vi ved desværre, at mere end 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem. Derfor er vi nødt til at have nogle restriktioner fortsat.«