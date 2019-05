Dyrlægen Lise Rovsing blev rasende, da hun mandag morgen fik hunden Tox ind på sin dyreklinik.

Tox havde en stor flænge tæt på øjet og var meget forskrækket.

Men det var historien bag flængen, der fik Lises blod i kog.

Søndag formiddag var Tox' ejer ude at gå en tur med hunden, da hun får øje på en anden hund, som hun ikke har gode erfaringer med.

Her er hunden Tox, der blev bidt af en anden hund.

Den anden hund - ifølge Lise Rovsing en labrador - har før gået til angreb på lille Tox, så derfor vender ejeren sig hurtigt om og prøver at gå væk.

Men labradoren har fået øje på Tox.

Der går få sekunder, og så har den anden hunds store gab fat om hovedet på lille Tox.

Og den slipper ikke.

Efter noget tid får ejerne hundene fra hinanden, og hurtigt får Tox' ejer sin hund ind på hos akut dyreklinik, der kan tilse det lille kræ.

Tox kunne have mistet sit øje - og sit liv for den sags skyld - men heldigvis slap han afsted med en stor flænge i ansigtet og et chok.

Men episoden udstiller ifølge Lise Rovsing et stort problem.

»Det illustrerer det største problem, som hundeloven slet ikke kan hjælpe med. Det er ejeren, der har ansvaret, og man skal sikre sig, at man gør det rigtige for ens hund. Hvis man har en hund, der kan angrib andre, så skal den ikke gå løs,« siger Lise Rovsing.

Og ifølge Lise Rovsing har det den konsekvens, at man har en hundelov, der efter hendes mening ikke fokuserer på det rette problem.

»Den tager fokus fra de reelle problemer, for det handler om adfærd og ikke race. Derfor er hundeloven et stort problem. Hvis alle kendte deres dyr bedre og tog flere forhåndsregler, så ville vi ikke opleve sådan nogen ting på,« siger hun.

Generelt skal folk forstå, at man godt må sætte grænser for sin hund.

»Alle hunde behøver ikke at hilse på hinanden. Det er en forældet tankegang,« siger hun.