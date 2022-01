»Jeg har aldrig hørt, at man kan spare sig til højere kvalitet, undskyld mig«.

Sådan lyder det fra serviceassistent Lise Bergstrand på Odense Universitetshospital, der er utilfreds med ledelsens håndtering af en omstrukturering på hospitalet, og nu siger hun fra.

»Vi har overtaget flere opgaver fra plejen, men har ikke fået ekstra ressourcer til at udføre dem, og det gør, at vi ikke kan stå inde for, at kvaliteten lever op til det, den skal,« siger serviceassistenten.

Hun påstår også, at det øgede arbejdspres følges op med trusler fra ledelsen.

»Når der er sygdom, får vi at vide, at vi må klare det selv. Og samtidig oplever vi, at ledelsen gør opmærksom på, at vi skal huske, at der snart kommer ekstern rengøringskontrol. Det gør mange af mine kollegaer nervøse,« siger Lise Bergstrand.

Direktør på Odense Universitetshospital Torben Hedegaard Jensen siger, at han rigtig nok er blevet gjort opmærksom på flere eksempler på uhensigtsmæssig dialog.

»Det er noget jeg er rigtig ked af at høre, og hvis det er tilfældet, så er der ingen tvivl om, at trusler ikke er korrekt lederadfærd, så det tager vi afstand fra,« siger direktøren.

Har nogle af dine ledere indrømmet, at de er kommet med trusler?

»Nej. Det er sådan, at jeg skal have møde med alle funktionslederne i morgen, og så tænker jeg efter det, at vi skal have etableret et fælles arbejdsgrundlag for medarbejdere og ledere, hvor vi fokuserer på de udfordringer, som nu er blevet bragt op af tillidsrepræsentanterne,« siger Torben Hedegaard Jensen.

Han er meget ærgerlig over, at der er en oplevelse af blandt serviceassistenterne, at der ikke har været den tilstrækkelig kommunikation omkring de nye arbejdsopgaver og fortæller, at det er et tema, han nu vil følge op på.

Lise Bergstrand fortæller, at serviceassistenterne for eksempel tidligere har taget sig af at vaske senge, hvor det var sygeplejerskernes opgave at redde sengene af og på. Nu ligger hele opgaven hos serviceassistenterne.

Er du utilfreds med, at sygeplejerskerne har sendt arbejdsopgaver videre til jer?

»Nej, de opgaver vi har fået ligger rigtig meget i tråd med det vi gør i forvejen – mange af opgaverne giver meget god mening, men vi har jo stadig vores tidligere opgaver også.«

Fredag morgen nedlagde en række serviceassistenter arbejdet på Odense Universitetshospital. Lise Bergstrand estimerer, at 100 til 150 serviceassistenter deltog i fredagens arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, men Lise Bergstrand er stadig glad for at have gennemført nedlæggelsen.

»Det fik ledelsesgangen til at lytte. Jeg kan hvert fald allerede mærke at tonen er blevet anderledes bedre.«