Hos perleproducenten Hama i Nordjylland har et par nuancer af lyserød altid heddet 'hudfarve' og 'lys hudfarve'.

Men det er slut nu.

TV Midtvest var først til at fortælle om Lisbeth Lauritsen, der er mor til tre og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg. Hun har sendt en mail ind til Hama, hvori hun opfordrer virksomheden til at skifte navnet på de to farver.

Og det er nu sket.

Mat rosa. Det hedder den tidligere 'hudfarve' nu, og det er Lisbeth Lauritsen glad for.

»Det handler om, hvilken kultur vi giver videre til vores børn. Ved at der ikke er nogen farve, der hedder 'hudfarve', så undgår man, at børn føler sig ekskluderet,« siger Lisbeth Lauritsen til B.T. og fortsætter.

»Det sidste år har jeg reflekteret lidt over, når mine drenge spørger, om jeg vil række dem 'hudfarven', så har jeg tænkt, om den lyserøde nuance virkelig var 'hudfarvet'. Med hele den racismedebat, der kører lige nu, så synes jeg, det var oplagt, at man skulle lave det om og det skete så.«

I et Facebook-opslag fortæller Lisbeth om, at hun er lykkes med sin forespørgsel til perleproducenten, men i opslaget møder hun ikke kun folk, der er positivt stemte over for, at producenten nu har ændret navnet.

Flere personer kalder det 'latterligt', og synes at 'det er gået over gevind'.

»Hvis man ikke kan se problemet i det, så er det nok fordi, at man er så privilegeret, at man ikke kender til problemet. Jeg modtager heldigvis også en masse positive beskeder fra hele landet.«

»Jeg synes dog, at det er synd, at tonen i debatten er så hård, da det skræmmer folk fra at deltage i den, og derfor bliver den desværre ikke altid så nuanceret,« siger Lisbeth Lauritsen.

Som byrådspolitiker siger man aldrig nej til noget god omtale i medierne. Det er dog, ifølge Lisbeth Lauritsen, ikke derfor hun er gået ind i sagen.

»Det her er en sag, som jeg først og fremmest er gået ind i som mennesker og som mor. Det har intet at gøre med, at jeg sidder i byrådet.«

Hun roser derudover perleproducenten Hama for at tage ansvar.